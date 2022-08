Propunere pentru amenajare de toalete în cimitire

Recent am fost contactaţi de un cititor al cotidianului nostru, cu o propunere mai puţin obişnuită. Este vorba despre amenajarea unor toalete în cimitire. Iată cum explică dânsul situaţia.

“Recent am participat la o înmormântare în Sătmărel. Era destul de multă lume, iar eu am fost nevoit să merg undeva la toaletă. Din păcate, nu am găsit în zonă şi am ales să părăsesc adunarea. În situaţia mea sunt sigur că sunt şi alţii. Nu ar strica să aibă în vedere acest aspect autorităţile care administrează cimitirele. Sunt multe localităţi unde s-au construit capele noi, dar fără a avea o toaletă, un necesar, deoarece slujbele ţin de obicei mai mult de o oră, şi este nepotrivit să mergi la o margine de drum, din moment ce sunt mulţi oameni la o înmormântare”, ne-a spus cititorul nostru.