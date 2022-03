Propunere legislativă pentru românii din provinciile istorice ale României şi pentru cetăţenii ucraineni care fug din faţa agresiunii ruse

Având în vedere faptul că statul român trebuie să aibă grijă de fiecare român, din ţară sau din afara frontierelor ţării, precum şi faptul că România a fost un exemplu de umanitate pentru cetăţenii ucraineni care se refugiază din cauza războiului declanşat de Rusia, deputaţii Adrian Cozma şi Robert Sighiartău au depus ieri, 15 martie 2022, la Camera Deputaţilor o propunere legislativă care vine în sprijinul românilor din Republica Moldova, Ucraina, Voivodina şi al refugiaţilor ucraineni care şi-au exprimat dorinţa de a rămâne în ţara noastră.

Adrian Cozma: „Cetăţenie română pentru cei care se integrează pe piaţa muncii din România! Am depus împreună cu colegul meu, deputatul Robert Sighiartau, un proiect legislativ de modificare a Legii cetăţeniei române nr.21/1991. Propunerea vizează integrarea mai facilă a celor care lucrează şi vor să lucreze pe teritoriul României dar cuprinde şi alte propuneri de înlesnire a obţinerii cetăţeniei române! În urmă cu o săptămâna am vizitat în Ucraina comunităţile româneşti şi a fost una dintre nemulţumirile romanilor de acolo, faptul că nu au reuşit să-şi dobândească cetăţenia romană. Am promis atunci că vom face ceva in sensul acesta şi azi am făcut primul pas.”

Principalele intervenţii legislative propuse de cei doi liberali vizează:

• Cetăţenia română va putea fi solicitată de cetăţeni străini, ai statelor vecine, care au avut încheiat contract individual de muncă, cu normă întreagă, cu angajatori de pe teritoriul României, pentru o perioadă cumulativă de minim 2 ani;

• Cetăţenia română poate fi solicitată de românii din vechile provincii istorice ale României dacă demonstrează prin actele de stare civilă ale părinţilor sau bunicilor lor că aceştia au fost în trecut cetăţeni români;

• Mai poate solicita cetăţenia română şi cetăţeanul din statele vecine ţării noastre care domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 5 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 2,5 ani de la data căsătoriei;

• Rigorile de acordare a cetăţeniei române rămân, în cea mai mare parte, neschimbate – cunoaşte limba şi cultura română, dovedeşte loialitate faţă de statul român, are mijloace de trai asigurate în România, nu are antecedente penale şi are un comportament social normal;

• Se elimină avizul de angajare pentru cetăţenii din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă;

• Este eliminată obligativitatea vizelor pentru muncă pentru cetăţenii din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia, pentru o perioadă de maximum 90 de zile.

Lecţia de umanitate a României va continua şi cu adoptarea altor acte normative propuse de parlamentarii liberali.