Propunere de instalare oglindă trafic pe strada Lazarului

Zilele trecute am fost contactați la redacție de Marius Chiș din Satu Mare care dorea să facă următoarea propunere: „De când au fost reabilitate străzile Lazarului și cele din zona Solidarității și 14 Mai, foarte mulți oameni care vin din zona Micula sau Bercu preferă să ajungă în zona centrală intrând din capătul străzii Barițiu în cartiere și nu mergând spre piața de vechituri și mai apoi în centru.

Propun ca după primul tronson al străzii Lazarului, la intersecție, să fie instalată o oglindă pentru că e foarte dificil să vezi dacă vine vreo mașină din partea dreaptă. Cred că acolo și-ar avea rostul un astfel de obiect menit să ușureze treaba șoferilor care ies destul de mult în acea intersecție ca să poată avea vizibilitate. În plus, și mașinile școlilor de șoferi circulă frecvent în zonă și sunt sigur că sunt în asentimentul meu. O oglindă trafic dreptunghiulară sau rotundă, cu un unghi mare de observație, care e concepută special pentru siguranța pietonilor, a bicicliștilor și șoferilor ar fi indicată, consider eu. Am văzut una instalată pe strada Barițiu”.