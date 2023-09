PROMOVĂM PRODUCĂTORII LOCALI: Sătmărencele se pregătesc pentru iarnă

Sătmărencele dornice de a pune la borcane murături, gemuri sau zacuscă au căutat, în special, roşiile, castraveţii, vinetele, gogoşarii, ardeii capia, varza, prunele pentru magiun, dar şi alte sortimente de fructe. Din fericire, au şi avut de unde să aleagă, pentru că tarabele din Piaţa Mare încă mai oferă o sumedenie de produse ale producătorilor locali.

Şi dacă febra compoturilor, gemurilor, murăturilor de tot felul şi magiunurilor a cuprins toate gospodinele, acestea au şi avut de unde să se aprovizioneze. Unul dintre producătorii „cu tradiţie”, care vin de zeci de ani să îşi valorifice marfa este şi Tiberiu Şipoş. Acesta cultivă o suprafaţă de 60 de ari, pe strada Odobescu, din municipiul Satu Mare. Are spre vânzare diferite soiuri de roşii, ardei capia şi gogoşari, castraveţi, mărar verde, fasole, dar şi alte bunătăţi, pe care le aduce la tarabă la momentul potrivit culegerii.

„În cartea funciară am 25,5 ari, dar folosesc şi pământul vecinului. Am şi 20 de ari de fasole, dar roşiile mele nu prea se găsesc pe piaţa din România, pentru că este un soi bulgăresc. Din anul 1996 cultiv roşiile astea şi eu le asigur înmulţirea, de la an la an. Aleg tufa care este cea mai sănătoasă, şi încărcată în verde. E semn că şi producţia va fi sănătoasă. Din anul 1996 deja am ochiul format şi ştiu cum să aleg sămânţa pentru anul viitor. De atunci, din acel an, în fiecare zi cu recoltă de roşii vin la piaţă, aici, pentru a le vinde. Începând din mijlocul lui iulie, sau din data de 10 a lunii, depinde şi de vreme, cât este de caldă, dar cam pe atunci încep să vin la tarabă cu roşiile bulgăreşti. Şi aşa o ţin, până când apare bruma”, ne-a mărturisit Tiberiu Şipoş.