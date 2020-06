Proiectul privind instituirea zilei de 15 martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România, respins

Lege privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România, respinsă de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Decizia a fost luată cu 234 de voturi ”pentru”, 30 ”împotrivă, 22 de abţineri, în timp ce patru deputaţi nu au votat.

”Iniţiatorii propun un singur lucru – ziua de 15 martie să fie Ziua comunităţii maghiare din România. Acest lucru să fie recunoscut prin lege. (…) Săptămânile trecute am avut un sentiment ciudat. Am avut impresia că politica speranţei în sensul de a gândi împreună soluţii politice pentru comunitatea maghiară nu mai funcţionează aproape deloc, am avut senzaţia că unii în loc de speranţă oferă politica urii”, a declarat în timpul dezbaterilor Kelemen Hunor.