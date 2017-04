Proiectul de lege privind salarizarea unitară va fi semnat la CExN al PSD

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, că proiectul de lege privind salarizarea unitară este gata, acesta urmând a fi semnat joi, la CExN al PSD, care se va desfăşura la Sinaia, de către liderii coaliţiei de guvernare şi parlametarii PSD, urmând a se constitui în iniţiativă parlamentară.



„Se discută despre raportul salarial, adică între cel mai mic salariu şi cel mai mare salariu din România. Acum este 1 la 15. Partenerii sociali solicită de mult 1 la 13. Noi am hotărât să fie 1 la 12. Raportul va fi de la 1 la 12, unde <1> e salariu minim pe economie, iar <12> X salariul minim pe economie înseamnă preşedintele României. <1> înseamnă 1450 de lei. Salariul minim va creşte în fiecare an, cum am prevăzut în programul de guvernare”, a spus Dragnea la Antena 3, citat de mediafax.

El a precizat, totodată, că s-a decis ca BNR şi ASF să fie exceptate de la prevederile Legii salarizării unitare şi să aibă salarizarea „relativ aproape” de salarizarea instituţiilor similare din UE.

Dragnea a mai spus că după preşedinte vor urma salariile premierului, preşedintelui Senatului, al Camerei şi preşedintelui ÎCCJ.



„Salariul preşedintelui ÎCCJ azi, acum în plată, este mare, şi aici eu am o problemă. Dacă noi ne aliniem aici, asta înseamnă că toate salariile vor creşte. Eu nu prea sunt de acord cu asta”, a spus Dragnea.

El a arătat că le-a transmis colegilor din PSD care lucrează a proiectul de lege că îşi doreşte ca alinierea să se facă „în jos”.

„Eu le-am spus: <Mergem mai jos>. Dacă mergem mai jos, parlamentarii vin sub cei care lucrează în Parlament, sub funcţionarii parlamentari. Se ajunge iar în situaţia în care secretarii de stat iau mai puţin decât funcţinarii care lucrează în ministere”, a arătat Dragnea.

El a spus că altă discuţie vizează punerea miniştrilor pe acelaşi prag de salarizare cu parlamentarii, aceste categorii urmând să aibă un indice de salarizare de 5,6 sau 7 sau 8 X salariul minim pe economie.

„Azi proiectul de lege al salarizării e gata. Urmează ca joi, poate de mâine (miercuri, n.r.) ministrul Muncii să meargă la Parlament să strângă semnăturile. Joi va fi semnat de liderii coaliţiei şi de parlamentari. Îl invit joi pe preşedintele Tăriceanu să vină la Sinaia să semnăm împreună acest proiect de lege”, a spus Dragnea.

Dragnea a precizat că proiectul de lege se va constitui în iniţiativă parlamentară şi nu iniţiativă a Guvernului, pentru a câştiga timp din punct de vedere al procedurilor parlamentare.

CExN al PSD se va reuni joi la Sinaia.