Proiectele ce concurează pentru reprezentarea României la Bienala de Artă din Veneţia 2019

Trei proiecte au fost selectate în prima etapă a concursului pentru desemnarea reprezentantului România la Bienala de Artă de la Veneţia 2019, din Italia, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

Procedura de selecţie a proiectelor finaliste înscrise pentru a reprezenta România la cea de-a 58-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia a avut loc pe 11 şi 12 decembrie, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

Potrivit Ordinului Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale cu nr. 2847/2018, din comisia de selecţie au făcut parte Attila Kim, Magda Radu, Călin Dan, Ioana Ciocan, Manuel Segade, Sophie Williamson şi Monica Morariu.

În cadrul şedinţei, comisia de selecţie a primit spre evaluare 14 proiecte şi le-a evaluat acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în Regulamentul de organizare a concursului publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe şi Institutului Cultural Român, arată oficialii.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de selecţie, au fost desemnate trei proiecte finaliste – Process Terminus, Propagandă modernistă/Modernistic propaganda şi Unfinished conversations on the weight of absence.

Proiectele care nu s-au calificat sunt Columna Mutãtio, Dincolo de pădure/Beyond the forest, Evadare din antropocen/Escape from anthropocene, Insulele afecţiunii/Islands of affection, În umbra Europei: doi artişti ai Războiului Rece/In Europe’s shadow: two Cold War artists, Lumea în infraroşu/World in infrared, Natură falsă/Fake nature, Naufragiu – Procesul/Castway – The Process, Nimic nu mai este interesant/Nothing is interesting anymore, Pavilion: Consiliul European al Rumpfilor/European Council of Rumpfs şi Sala de stretching/The stretching room.

Potrivit Regulamentului de organizare a concursului, comisia de selecţie va invita reprezentantul sau reprezentanţii fiecărei echipe finaliste la o sesiune de detaliere a proiectului şi pentru a comunica concurenţilor în scris şi verbal temele de aprofundare şi cerinţele specifice în vederea întocmirii documentaţiei care se va preda pentru etapa a II-a a competiţiei. Comisia de selecţie nu poate solicita schimbarea conceptului prezentat în etapa I sau a altor elemente definitorii din punct de vedere curatorial şi/sau expoziţional. La întâlnire pot fi prezente maximum trei persoane dintre cele enumerate în formularul de înscriere de iniţiatorii proiectelor.

Participanţii la concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în atenţia Compartimentului Monumente de For Public, Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833, Bucureşti, până la data de 14 decembrie 2018, ora 14.00. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Ordin al Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale.