Proiecte sătmărene finanţate cu 356.000 lei

Suma de 450.000 lei a fost alocată de către Consiliul Local Satu Mare prin intermediul Centrului cultural G.M. Zamfirescu, conform hotărârii de Consiliu Local din 23.02.2017, pentru finanţarea nerambursabilă a ONG-urilor sătmărene în acest an, sub forma unui concurs de proiecte. Concursul urmăreşte să finanţeze proiecte ale ONG-urilor sătmarene pe trei mari direcţii: “Sportul pentru toţi”, “Tineret, învăţământ şi recreative”, respectiv “Cultură“.

Vineri, comisia care a analizat proiectele depuse, formata din Kereskeny Gabor, Feher Doina, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Masculic Csaba şi membru supleant Covaci Natalia, a emis prin Proces Verbal, rezultatele finale.

Au fost depuse 35 de proiecte, de către 24 de Organizaţii nonguvernamentale din judeţul nostru. Dintre acestea, doar două proiecte au fost respinse, deoarece dosarele depuse erau incomplete. Nici un proiect nu a obţinut însă punctaj maxim, conform criteriilor de evaluare. Cea mai mare sumă alocată, este de 95.000 lei pentru organizarea Zilelor Culturale Partium de către Fundaţia Identitas Alapitvany. Pe locul doi în top se claseaza proiectele “Sfârşit de săptămână în familie” al aceleiaşi Fundaţii Identitas Alapitvany şi “Festivalul Muzicii de Stradă“ organizat de către Asociaţia Culturală pentru Tinerii din Satu Mare, fiecare primind câte 25.000 de lei; urmate de Festivalul “La Damburi” organizat de SamStudia care se va bucura anul acesta de un ajutor de 20.000 Lei.

Cea mai mare finanţare acordată ONG-urilor Satmarene prin concurs, din ultimii 25 de ani.

În cadrul concursului de finanţare, au fost repartizaţi în total doar 356.000 de lei din cei 450.000 alocaţi. Trebuie să amintim faptul că bugetul din acest an este dublu faţă de cel de anul trecut. Cu o rata de absorbţie de aproape 80%, se poate spune că societatea civilă sătmareană dă randament, mai ales dacă am compara aceste date cu rata de absorpţie a Fondurilor Europene. Totuşi, având în vedere faptul ca nici un proiect nu a fost finanţat integral credem ca un efort suplimentar privind informarea populaţiei vis a vis de această linie de finanţare şi mai ales vis a vis de metodologia aplicării şi evaluării ar fi fost oportun. Poate anul viitor vom vedea o campanie puternică în acest sens. Oricum, direcţia ne bucură. Privim acest concurs de proiecte ca un pas înainte în ceea ce priveşte sprijinul iniţiativei civice, implicarea tinerilor în dezvoltarea oraşului precum mai ales, în ceea ce priveşte preluarea responsabilităţii de către cetăţeni. Cu alte cuvinte, un pas către democraţia eficientă pe care ne chinuim de peste un sfert de veac s-o implementăm.

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare, anunţă azi Concursul local de proiecte de tineret – 2017, cu un buget alocat de 27.450 lei.

Aplicanţii eligibili sunt asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează conform prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 şi Fundaţiile Judeţene pentru Tineret şi a Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Naţională pentru Tineret, care funcţionează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările şi completările în vigoare, şi care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) au menţionate în statut/actul constitutiv/regulamentul intern de organizare şi funcţionare tipurile de activităţi pentru tineret care urmează să se desfăşoare prin proiect.

b) au respectat în ultimii doi ani contractele de finanţare nerambursabilă acordate şi/sau parteneriatele semnate cu finanţatorul şi au raportat corect, complet şi la timp încadrul respectivelor contracte de finanţare/parteneriate.

c) nu depăşesc numărul de proiecte depuse prevăzut în anunţul de participare.

d) au depus dosarul de concurs la termenul de depunere, stabilit în anunţul de participare.

Depunerea proiectelor se va putea face în perioada 15 mai – 06 iunie 2017. Afişarea rezultatelor finale va avea loc în data de 07 iulie 2017, după derularea etapei de evaluare a eligibilităţii şi etapei tehnice pe bază de punctaj. Bugetul alocat este 27.450 lei cu o limită maximă pe proiect de 10.000 lei. Fiecare solicitant poate să depună maxim 2 proiecte.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului şi de pe site-ul direcţiei: www.djstsatumare.ro. Informaţii suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail djst.satumare@mts.ro.

Invităm deci, cluburile sportive, organizaţiile şi fundaţiile sătmarene sa aplice cu proiecte pe care doresc să le implementeze în Satu Mare. Iar pe dumneavoastră stimaţi cititori, vă aşteptăm la cât mai multe dintre aceste actiuni.