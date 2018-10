Proiecte de succes derulate de Colegiul Naţional Ioan Slavici

Anul acesta, Colegiul Naţional Ioan Slavici Satu Mare, prin Asociaţia Părinţilor din liceu, a iniţiat două proiecte internaţionale de progamare, ambele obţinând finanţare, fiind săptămâna de cod.

Evenimentele finanţate sunt grupate pe trei categorii, iar în cadrul fiecărei categorii, vor fi premiate cinci evenimente. Doi reprezentanţi din fiecare organizaţie câştigătoare vor fi invitaţi la un eveniment final de două zile la sediul companiei SAP din Walldorf. În plus, primul câştigător din fiecare categorie va primi un premiu de 2.500 de euro.

Proiectul CNIS Kick&Code

Primul proiect, denumit CNIS Kick&Code, realizat de echipa IT ai clasei a X-a B, sub îndrumarea profesoarei Kabai Timea, a avut ca scop proiectarea şi implementarea unei aplicaţii IT care să afişeze în timp real statistici despre evenimentele petrecute pe terenul de fotbal pentru fiecare echipă în parte în timpul unui meci. Evenimentul a avut loc joi, 18 octombrie 2018 pe terenul de fotbal al colegiului. A fost utilizată live în premieră aplicaţia CNIS Kick&Code la meciul dintre echipa UPS (a XII-a B) şi echipa The Wolves (a X-a B), meciul fiind coordonat şi supravegheat de profesorul Contraş Alexandru. Alături de comentatorul amuzant al meciului, Turbuţ Alex (a X-a B), spectatorii meciului au putut urmări pe un ecran de proiecţie statistici precum: numărul golurilor, ocazii de goluri, numărul cartonaşelor galbene, şuturi la poartă, aruncări de la margine etc., aceste informaţii fiind actualizate de două eleve din Echipa IT: Pop Miruna (a X-a B) şi Iancu Dariana (a X-a B).

La finalul evenimentului, a avut loc premierea echipelor de fotbal cu cupe şi medalii şi a echipei IT cu set-uri Kit Arduino cu accesorii, tricouri inscripţionate, pixuri personalizate şi medalii. În continuare, prezentatoarea evenimentului, Cherecheş Romina (a X-a B) a coordonat evenimentul mult aşteptat de toată lumea, şi anume tombola, unde s-au împărţit echipamente IT: căşti, mousepad-uri, stick, şi un cooler pentru laptop. De asemenea, a înveselit atmosfera, alături de organizatori, mascota şcolii – SALVI, alături de care oricine putea să facă poze, iar standul cu gustările diverse a fost pe placul tuturor.

Evenimentul CNIS Kick&Code, pe baza voturilor primite, a intrat la jurizarea internaţională.

Proiectul Scratch&Robo

Al doilea proiect, intitulat Scratch&Robo şi-a propus familiarizarea elevilor cu diverse medii de programare: Scratch şi LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition. Evenimentul a avut loc vineri, 19 octombrie 2018, începând cu ora 10, iar participanţi au fost cei 29 de elevi din clasa a VI-a. De asemenea, au fost implicaţi elevi voluntari din clasa a X-a B pentru organizare.

În prima etapă, elevii au realizat o aplicaţie labirint în programul Scratch, un program studiat la clasă încă în clasa a V-a, iar în etapa a doua, au fost învăţaţi cum să construiască şi să utilizeze Kit-ul LEGO Mindstorms EV3. A urmat organizarea unui concurs, la care juriul – elevi voluntari din clasa a X-a – au punctat atât aplicaţia Scratch, cât şi aplicaţia de robotică. Elevii au fost împărţiţi aleator pe echipe cu ajutorul unei aplicaţii online. S-au precizat regulile concursului. Fiecare echipă a trebuit să realizeze programarea roboţelului Robo în programul LEGO MINDSTORM, prin mişcări înainte-înapoi – la dreapta – la stânga, astfel încât Robo să ajungă din punctul START în punctul FINAL pe drumul cel mai scurt. Fiecare echipă şi-a prezentat proiectul pe labirintul şablon, desenat pe o coală de hârtie, împreună cu roboţelul Robo. Echipele au fost punctate după corectitudinea rezolvării celor două aplicaţii.

Emoţiile au fost mari, încât cu greu au ţinut o pauză de 5 minute, elevii abia aşteptând să-şi verifice cu Robo codul scris, atât al lor, cât şi ale colegilor, pentru a vedea clasamentul.

Toate cele şapte echipe au lucrat cu trup şi suflet, însă ca la orice concurs, s-a întocmit un clasament.

Premii acordate

PREMIUL I: echipa TURCOAZ: un stilou 3D 3Doodler şi câte un stick pentru fiecare membru: Bărar Alexandra, Ciubotariu Karina, Iva Ariana, Terţan Joao

PREMIUL II: echipa GALBENĂ: o pereche de căşti bluetooth pentru fiecare membru: Lazăr Rais Cristian, Bâlc Frederika, Pintea Cleopatra Alexandra, Pop Mario

PREMIUL III: echipa ALBASTRĂ: câte un mousegaming pentru fiecare membru: Kocsis-Benko-Bandula Patrick, Oşan Luca, Ciordaş Patricia, Farcău Patricia

MENŢIUNE: echipa ROŞIE: ciocolată merci – Diosi Zalan, Chişluca Ana, Gogotă Giulia, Olteanu Natalia.

La finalul evenimentului, elevii au avut parte de o gustare şi un suc, într-o atmosferă cât se poate de plăcută şi distractivă.

Toţi cei implicaţi în evenimente au primit Certificat de participare.

Concluzii

Aceste evenimente au fost implementate pentru a efectua cu elevii aplicaţii practice, respectiv softuri inovative, îndrumaţi fiind să utilizeze noţiunile învăţate la orele de curs pentru a crea proiecte transdisciplinare. Totodată, s-a urmărit dezvoltarea unei culturi generale din domeniul IT şi pregătirea elevilor pentru piaţa muncii, la cerinţele secolului XXI.

Ce este Meet and Code?

Meet and Code, aflat la a şasea ediţie, desfăşurat anul acesta între 6 şi 21 octombrie 2018, este o acţiune la nivel european, prin care copiii şi tinerii cu vârsta între 8 şi 24 de ani sunt încurajaţi să înveţe cât mai interesant şi atractiv cum funcţionează tehnologia şi impactul pe care îl are în viaţa noastră de zi cu zi. Iniţiativa Meet and Code sprijină evenimente de tehnologie şi programare, prin finanţări în 22 de ţări. Anul acesta, 3.500 de elevi şi tineri din România a participat la 70 de evenimente finanţate cu 21.000 EURO prin iniţiativa Meet and Code.

În România, iniţiativa Meet and Code este coordonată de Asociaţia Techsoup, care din 2010, creează şi oferă resurse IT şi experienţe de învăţare a tehnologiei pentru organizaţii nonprofit, tineri şi profesori, fiind şi câştigătoare a premiului Digital Skills for Education din cadrul European Digital Skills Awards în 2017, competiţie organizată de Comisia Europeană.

Informaţiile ne-au fost comunicate de profesoara Kabai Timea.