PROIECT TRANSFRONTALIER PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Proiectul ” Avertizare timpurie şi pregătire comună pentru situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră Româno-Ucraineană – WARN – ” este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinatate în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 ( www.huskroua-cbc.eu) şi implementat de Comuna Tarna Mare (judetul Satu Mare) in calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Oraşul Ardud (judetul Satu Mare), Detaşamentul de pompieri nr. 4 din cadrul Departamentul Principal al Serviciului de Urgenţă de Stat, regiunea Zakarpattia (Ucraina) şi Asociaţia NOVUM (Ucraina), pe o perioada de 12 luni incepand cu luna iunie, 2021.

Bugetul total al proiectului este de 508.390,59 Euro, din care 457,551.51 EUR reprezinta cofinantarea din partea Uniunii Europene.

Proiectul are ca scop cresterea capacităţii de reacţie şi scăderea timpului de răspuns a echipelor din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (SVSU) din judeţul Satu Mare (in zona comunei Tarna Mare şi a oraşului Ardud, respectiv in zonele vecine din microregiunile Ţara Oaşului şi Zona Sătmarului), respectiv în regiunea Zakarpattia (oraşul Beregovo şi împrejurimi).

Activitatile principale ale proiectului sunt: activitati de networking transfrontaliere, cursuri de instruire a voluntarilor (în acordare de prim ajutor, salvare din adâncime şi de la înălţime, orientare prin geolocalizare, intervenţii în caz de inundaţii), derularea de exercitii comune de simulare a unor cazuri reale care necesita intervenţia unităţilor locale, achiziţii de echipamente şi vehicule pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, respectiv elaborarea unui Ghid de bune practici privind organizarea şi funcţionarea eficientă a Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.

Detalii suplimentare se pot obţine de la:

Primaria Tarna Mare – Lider de proiect

Date de contact: Comuna Tarna Mare, str. Principală nr.284, jud. Satu Mare

Tel./Fax.: 0261-832.333 / 0261-832.001

E-mail HYPERLINK „mailto:primtarna_sm@yahoo.com” primtarna_sm@yahoo.com

Sau

Szeplaki Reimond – manager comunicare

Tel: 0745-241475