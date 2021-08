Proiect Erasmus+ pentru cadre didactice, derulat de Şcoala Gimnazială „Bălcescu-Petofi”

La Şcoala Gimnazială „Bălcescu-Petofi” din municipiul Satu Mare se derulează, în perioada 1.09.2020-31.08.2022, Proiectul Erasmus + K1, denumit ”Improving the quality of educational processes in Balcescu-Petofi School in Satu Mare” (Creşterea calităţii proceselor educaţionale în Şcoala Bălcescu-Petofi, Satu Mare).

Acest tip de proiect Erasmus+ îşi propune atât îmbunătăţirea parcursului educaţional al elevilor Şcolii Gimnaziale ”Bălcescu-Petofi”, cât şi creşterea incluziunii şcolare şi sociale a acestora. Proiectul a fost depus în cadrul Apelului naţional la propuneri de proiecte 2020 şi a primit un grant de 20.870 Euro alocat din fondurile aferente Programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 1.

Proiectul se adresează cadrelor didactice interesate de dezvoltare personală, schimb de experienţă, de bune practici şi cunoştinţe în domeniul educaţiei şcolare, permiţând participarea la mobilităţi de formare continuă în spaţiul Uniunii Europene.

Astfel, în perioada 05.07- 10.07. 2021 doamnele profesor Ghirasim Delia, Inovan-Bertok Renata şi Mărgineanu Alina au luat parte la prima mobilitate, participând la cursul “Advanced Innovative Learning Methods”, desfăşurat în oraşul Piraeus din Grecia.

Participanţii la acest curs au provenit din mai multe ţări, precum Croaţia, Cipru, Lituania, Portugalia şi România, astfel încât schimbul de bune practici a reprezentat, în egală măsură, un plus valoare dobândită implicit în cadrul activităţilor derulate.

Cursul s-a desfăşurat sub îndrumarea formatorilor de la IDEC S.A. şi a fost structurat pe 6 module tematice: Participatory design, Design thinking, Outdoors learning, Involving students, Motivational thinking, Multimodality. Activităţile din cadrul programului au îmbinat armonios orele de asimilare de cunoştinţe şi dezbateri cu activităţile practice, având un impact major asupra cursanţilor, ceea ce va duce la aplicarea acestora în cadrul activităţilor la clasă.