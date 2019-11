Programul ultimei etape din acest an din fotbalul județean

Fotbalul județean își dispută duminică ultima etapă din anul 2019. Se va juca pentru runda cu numărul 14 din Liga a 4-a, Seria C.

Toate meciurile se dispută duminică de la ora 12:00 juniorii, 14:00 seniorii.

Vă prezentăm programul urmând ca în numărul următor să revenim cu oficialii delegați de AJF Satu Mare:

Liga 4, Seria C (etapa 14)

Duminică, 17 noiembrie, 12:00 / 14:00

• Schwaben Kalmandi Cămin – CSM Victoria Carei

• Stăruinţa Berveni – Viitorul Lucăceni

• Fortuna Căpleni – AS Căpleni

• Victoria Tiream – Schamagosch Ciumeşti

• Recolta Sanislău – Unirea Pişcolt

• Real Andrid – Frohlich Foieni

• AS Ghenci – CSM Satu Mare