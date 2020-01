Programul sportivilor de la CS Samuraiul pe anul 2020

Sătmărenii sunt invitați să practice karate la clubul sătmărean

Anul care a trecut a fost un an bun din toate punctele de vedere pentru sportivii de la CS Samuraiul prin secțiile Satu Mare, Lazuri și Rozsaly (Ungaria). La început de an competițional s-a remarcat participarea sportivilor la Turneul Samurailor unde sub îndrumarea antrenorilor Magos Robert și Filer Ivan au evoluat sportviii la proba kumite individual.

În luna aprilie Samuraiul a participat la finala Campionatului Național de WadoRyu la Izvorani unde a reușit o performanță deosebită prin obținerea medaliilor cu toți sportivii prezenți de la Samuraiul. În urma rezultatelor au fost selectați în lotul național al Federației Române de Karate (versiunea olimpică) trei karateka prin Vida Armin, Magos Robert Patrick și Circiu Patrick, lot participant la Campionaterle Europene din luna octombrie.

Ca și o performanță deosebită o putem trece obținerea a două medalii de bronz la CE prin Circiu Patrick și Magos Robert Patrick. Pe lângă aceste rezultate s-au mai obținut numeroase medalii la diferite competiții interne și internaționale. Un mare success este obținerea titlului “sportivul anului” prin Magos Robert Patrick și “echipa anului” prin echipa de kumite seniori din Lazuri (Vida Armin, Trif Stelian, Molnar Daniel) titlu oferit de către Asociația Județeană de Karate Satu Mare. Ca și o noutate este deschiderea secției din Rozsaly (Ungaria) unde sportivii au avut o prestație bună la primul lor examen de centuri.

Conducerea CS Samuraiul propune pentru anul 2020 participarea sportivilor la competitii și stagii de pregătire cum ar fi:

• Campionatul Județean – februarie

• Campionatul Național – martie

• Olimpiada Școlară – mai

• Stagiul de pregătire cu mari maeștri – iunie

• Examene de centuri – iunie și decembrie

• Campionatul European – octombrie

• Campionatul Balcanic – noiembrie

• Turneul Campionilor – decembrie

Totodată Clubul Samuraiul pronește anul 2020 cu speranțe mari la medalii, dar și așteaptă tinerii care doresc să se alăture echipei Samuraiul la următoarele Săli de sport unde au loc antrenamentele de karate:

• Satu Mare C.N. Doamna Stanca (Centru Vechi)ș luni, miercuri, vineri de la ora 18.00

• Șc. Gen. Lucian Blaga (Micro 17): marți și joi de la ora 18.00

• Lazuri: Liceul Tehnologic: luni și miercuri de la ora 18.00

Clubul Samuraiul prin sponsori oferă tuturor practicanților de karate nou veniți echipamentul sportiv (chimano) gratuit. Antrenamentele sunt ținute de către Sensei Magos Robert – președinte AJK și CS Samuraiul și Sensei Filer Ivan – kumite coach AJK.