Programul şi oficialii din fotbalul judeţean

Sezonul 2018-2019 din fotbalul judeţean se apropie încet şi sigur de final. La etapa din weekend, juniorii încep la ora 16.00, iar seniorii de la ora 18.00. Sunt şi excepţii. Programul şi oficialii delegaţi.



Liga 4, Seria A (etapa 21)

Sâmbătă, 18 mai

• Halmeu – Apa (15.30 seniorii, Ş. Peneghi -foto -, S. Tăbăcaru, A. Szabo, I. Iuhas)

• Negreşti – Botiz (S. Kovacs, T. Kopriva, Z. Kopriva, I. Petz)

Duminică, 19 mai

• Odoreu – Agriş (C. Matei, M. Sician, A. Bor, C. Ziman)

• Dumbrava – Lazuri (S. Bărbuş, I. Bauer, A. Bauer, A. Gherasim)

• Oraşu Nou – Micula (Ş. Bathory, T. Popescu, S. Nagy, C. Por)

• Livada – Medieşu Aurit (Ş. Peneghi, N. Sălăgean, B. Rad, E. Halici)

Liga 4, Seria B (etapa 21)

Sâmbătă, 18 mai

• Păuleşti – CSM Satu Mare (teren Olimpia, 12.00 şi 14.00, O. Mazilu, E. Pop, Ş. Bathory, I. Borz)

• Doba – Dorolţ (B. Rad, A. Reday, C. Miron, T. Kegyes)

• Oar – Vetiş (S. Elek, D. Gherman, I. Ghencean, M. Pintea)

Duminică, 19 mai

• Babţa – Beltiug (14.00 sen., 16.00 jun., F. Chiş, T. Juhasz, V. Ardelean, Z. Rozs)

• Moftinu Mic – Ardud (juniori amânat, C. Chiriloaia, J. Damian, M. Mihai, L. Năstruţ)

• Decebal – Craidorolţ 3-0 (f.j.)

Liga 4, Seria C (etapa 25)

Duminică, 19 mai

• Pişcolt – Sanislău (S. Elek, O. Şerban, P. Batori, I. Turtureanu)

• Tiream – AS Căpleni (S. Raţ, Cr. Pop, Z. Szakacs, Ghe. Dumitraş)

• Ciumeşti – Andrid (brigadă Sălaj, Z. Torok)

• F. Căpleni – Carei (M. Omuţ, A. Corb, R. Paşcu, Z. Pataki)

• Lucăceni – Foieni (G. Chiriloaia, F. Moisa, R. Botoş, G. Rus)

• Berveni – Cămin (R. Bogdan, C. Zsigrai, A. Estan, I. Vigu)

• Ghenci stă

Liga 5, Seria A (etapa 16)

Sâmbătă, 18 mai

• Domăneşti – Căuaş (14.00, V. Kerekes, G. Sician, C. Rus, R. Chioreanu)

Duminică, 19 mai

• Dindeşti – Marna (15.30, B. Dragoş, C. Maxi, R. Chiorean, R. Mîndreanu)

• Santău – Urziceni (B. Dragoş, C. Maxi, S. Turoczi, S. Cseh)

• Supur – Moftinu Mare (amânat)

• Olimpia MCMXXI – Bogdand (amânat)

Liga 5, Seria B (etapa 16)

Sâmbătă, 18 mai

• Bercu – CSM Satu Mare II (16.00, M. Mihai, R. Miclăuş, S. Raţ jr., A. Kegyes)

Duminică, 19 mai

• Homoroade – Porumbeşti (15.00, C. Chiorean, M. Bumbuc, Z. Trella, V. Racolţa)

• Ardud II – Turulung (C. Chiorean, M. Bumbuc, Z. Trella, V. Stoica)

• Dorolţ II – Viile SM (M. Ciceu, I. Peter, D. Mihuţ, P. Lizak)

• Turţ – Crucişor (amânat)