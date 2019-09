Programul şi oficialii delegaţi în Liga a 5-a de fotbal în weekend

Programul şi oficialii delegaţi în Liga a 5-a de fotbal în weekend:

Liga 5, Seria A (etapa 5)

Duminică, 29 septembrie

14:00

• Santău – Supur (M. Ciocoi, A. Peter, I. Peter, Z. Rozs)

• Domăneşti – Căuaş (S. Petruţ, C. Chiorean, M. Sician, R. Chioreanu)

17:00

• Moftinu Mare – Marna (C. Chiorean, M. Sician, S. Petruţ, C. Bâlc)

• Dindeşti – Urziceni (A. Peter, M. Ciocoi, I. Peter, R. Silaghi)

Liga 5, Seria B (etapa 5)

Sâmbătă, 28 septembrie

16:00

• Crucişor – CS Diferit (M. Mihai, A. Estan, Raţ jr., M. Dorca)

Duminică, 29 septembrie

14:30

• Homoroade – Dorolţ II (G. Chiorean, A. Reday, Z. Szakacs, V. Stoica)

17:00

• Porumbeşti – Viile SM (T. Popescu, C. Zsigrai, A. Estan, P. Lizak)

• Bercu – Agriş (G. Chiorean, A. Reday, Z. Szakacs, I. Neichi)