Programul şi oficialii delegaţi în fotbalul judeţean

AJF Satu Mare ne-a comunicat programul de la sfârşit de săptămână. Juniorii încep la ora 16:00, iar seniorii de la ora 18:00. Sunt şi excepţii. Program şi oficialii delegaţi de AJF Satu Mare:



Liga 4, Seria A (etapa 19)

Duminică, 12 mai

• Halmeu – Oraşu Nou (R. Bogdan, Cr. Pop, T. Popescu, I. Vigu)

• Apa – Lazuri (teren Lazuri, Ş. Peneghi, C. Miron, M. Beniamin, C. Ziman)

• Micula – Botiz (Ş. Bathory, L. Lukacs, J. Damian, I. Neichi)

• Dumbrava – Medieşu Aurit (brigadă Maramureş, Ghe. Dumitraş)

• Odoreu – Livada (C. Chiorean, I. Bauer, A. Bauer, E. Halici)

Luni, 13 mai

• Agriş – Negreşti (18:30 seniorii, S. Elek, C. Matei, R. Miclăuş, I Turtureanu)

Liga 4, Seria B (etapa 19)

Sâmbătă, 11 mai

• Păuleşti – Vetiş (13:00 jun., 15:00 sen., E. Pop, D. Bonţidean, M. Sician, I. Iuhas)

• Beltiug – CSM Satu Mare (12:00 sen, 14:00 jun., S. Kovacs, N. Sălăgean, C. Miron, C. Por)

• Doba – Oar (Ş. Peneghi, B. Dragoş, L. Pop, L. Năstruţ)

• Dorolţ – Decebal (C. Matei, C. Rus, C. Zsigrai, A. Gherasim)

Duminică, 12 mai

• Babţa – Moftinu Mic (brigadă Sălaj, N. Morar)

• Ardud – Craidorolţ 3-0 (f.j.)

Liga 4, Seria C (etapa 23)

Duminică, 12 mai

• Berveni – Carei (brigadă Bihor, Z. Pataki)

• Ghenci – Pişcolt (G. Chiorean, A. Reday. Z. Szakacs, Ghe. Niţă)

• Sanislău – Foieni (T. Juhasz, V. Ardelean, Z. Rozs)

• Andrid – Lucăceni (B. Rad, R. Botoş, F. Moisa, R. Mîndreanu)

• Tiream – F. Căpleni (S. Elek, D. Gherman, P. Batori, G. Rus)

• AS Căpleni – Cămin (S. Kovacs, T. Kopriva, Z. Kopriva, Z. Torok)

• Ciumeşti stă

Liga 5, Seria A (etapa 15)

Sâmbătă, 11 mai

• Căuaş – Santău (13:00, S. Petruţ, S. Nagy, B. Sas, I. Borz)

Duminică, 12 mai

• Marna – Moftinu Mare (15:30, S. Raţ, O. Şerban, A. Estan, R. Chioreanu)

• Bogdand – Domăneşti (16:00, B. Dragoş, C. Maxi, R. Chiorean, M. Dorca)

• Urziceni – Dindeşti (S. Raţ, O. Şerban, A. Estan, P. Lizak)

• Olimpia MCMXXI – Supur (amânat)

Liga 5, Seria B (etapa 15)

Duminică, 12 mai

• CSM Satu Mare II – Dorolţ II (15:00, teren Dara, V. Kerekes, A. Hepcal, S. Raţ jr., V. Racolţa)

• Porumbeşti – Turulung (A. Szabo, Z. Trella, I. Ghencean, T. Kegyes)

• Viile SM – Homoroade (R. Berei, G. Sician, A. Bor, A. Kegyes)

• Crucişor – Bercu (E. Pop, S. Nagy, B. Sas, M. Pintea)

• Turţ – Ardud II (S. Bărbuş, C. Zsigrai, M. Bumbuc, V. Stoica)