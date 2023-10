PROGRAMUL RABLA: Prima de casare s-a putea micşora de la anul

Din anul 2024, românii care doresc să îşi caseze maşinile ar putea primi mai puţini bani ca primă, în cadrul Programului Naţional Rabla Plus. Este vorba despre o reducere a sumei actuale de 10.000 de euro cu 2 sau 3 mii de euro. Informaţia a fost făcută publică de către ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Ecotichetul ar putea ajunge până la suma de 7.000 de euro, însă suma nu este stabilită în mod oficial de către reprezentanţii Ministerului Mediului. În prezent, se poartă doar discuţii în stadiu incipient şi la consultaţii vor fi invitaţi şi reprezentanţii industriei auto.

Unii jurnalişti specializaţi pe piata auto sunt de părere că este un lucru bun, deoarece fondurile alocate casării maşinilor vechi din România ar putea ajunge astfel la mai multi cetăţeni.

Programul Rabla Plus a avut anul acesta un buget record de 780 de milioane de lei, ceea ce a permis înmatricularea a 10.000 de maşini verzi şi încă mai sunt fonduri pentru persoanele fizice. De partea cealaltă, prin programul Rabla Clasic, cu un buget de 560 milioane de lei, au fost înmatriculate anul acesta 27.000 de autoturisme noi. Intenţia autorităţilor este ca, de la an la an, bugetul Rabla Clasic să scadă tot mai mult.

„Să avem un nou record la Rabla Plus. Asta înseamnă un buget mai mare de 780 de milioane. Că va fi 800, că va fi 900, că va fi poate un miliard. (…) Astăzi avem maşini electrice cu un preţ accesibil în legătură cu care probabil ar trebui să discutăm şi despre valoarea voucherului. În niciun caz nu mă gândesc la o creştere a valorii acestuia”, a declarat ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Nu ar fi de mirare dacă s-ar lua în calcul şi modificări ale ecobonusului de 26.000 de lei, respectiv de 29.000 de lei, pentru autovehiculele hibrid plug in. Românii manifestă un interes tot mai mare pentru maşinile electrice şi hibride, după cum s-a putut observa şi la Salonul Auto Bucureşti.

Chiar statul român încurajează achiziţia de maşini electrice prin acordarea unui sprijin financiar de 51.000 de lei, în schimbul casării unui autovehicul vechi, respectiv 54.000 de lei pentru casarea a două autoturisme utilizate.