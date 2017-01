Programul pieţelor şi târgurilor în 30 ianuarie – 5 februarie 2017

În săptămâna 30 ianuarie – 5 februarie 2017, în judeţ au loc târguri de ţară în localităţile: Medieşu Aurit, Turulung, Acâş, Botiz şi Valea Vinului.

Iată că în doar două zile păşim în luna februarie. Fermierii speră într-un an mai bun şi din punct de vedere financiar. Asta mai ales când este vorba despre fermierii care au încheiat un an greu, cu probleme, mulţi cu neîmpliniri şi fără a primi încă subvenţiile aferente anului 2016. Meteorologii anunţă şi pe mai departe vreme cu temperaturi sub mediile multianuale.

