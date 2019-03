Programul meciurilor din fotbalul judeţean

Juniorii încep la ora 13:00, iar seniorii la 14:00

De săptămâna viitoare vom avea jocuri şi în Liga a 5-a la fotbal, iar până atunci s-au programat meciuri doar în Liga a 4-a în acest weekend. Chiar dacă se trece la ora de vară, meciurile vor primi fluierul de start la aceleaşi ore, 13:00 juniorii, 15:00 seniorii. Sigur că sunt şi excepţii menţionate mai jos.

“La fiecare partidă jucată în acest sfârşit de săptămână se va ţine un moment de reculegere în memoria fostului arbitru internaţional Otto Anderco”, este mesajul transmis de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare.

Altfel, iubitorii fotbalului din judeţ au o listă lungă cu meciuri din care pot să aleagă. Se anunţă câteva întâlniri interesante precum Apa – Oraşu Nou, Oar – Babţa, Beltiug – Moftinu Mic, Ciumeşti – F. Căpleni.

AJF ne-a comunicat programul şi oficialii delegaţi.

Liga 4, Seria A (etapa 13)

Sâmbătă, 30 martie

• Apa – Oraşu Nou (arbitrează L. Pop, T. Kopriva, N. Sălăgean, observator I. Iuhas)

Duminică, 31 martie

• Negreşti – Odoreu (la Odoreu, brigadă Maramureş, V. Stoica)

• Agriş – Medieşu Aurit (R. Berei, I. Bauer, -, E. Halici)

• Livada – Halmeu (B. Rad, G. Chiorean, A. Reday, M. Andreica)

• Lazuri – Botiz (Ş. Bathory, L. Lukacs, Z. Trella, M. Dorca)

• Dumbrava – Micula (B. Stejerel, M. Mihai, I. Ghencian, I. Vigu)

Liga 4, Seria B (etapa 13)

Sâmbătă, 30 martie

• Oar – Babţa (12:00, 14:00, O. Mazilu, C. Matei, -, I. Kalmar)

• Beltiug – Moftinu Mic (16:00, Ş. Bathory, E. Pop, T. Iuhas, Ghe. Dumitraş)

Duminică, 31 martie

• Dorolţ – Vetiş (S. Elek, D. Gherman, P. Batori, I. Turtureanu)

• Păuleşti – Ardud (L. Pop, K. Toth, B. Marian, I. Borz)

• Decebal – Doba (amânat)

• CSM Satu Mare – Craidorolţ 3-0 (f.j.)

Liga 4, Seria C (etapa 17)

Duminică, 31 martie

• Foieni – Pişcolt (Ş. Peneghi, Z. Kopriva, N. Sălăgean, Ghe. Niţă)

• Tiream – Cămin (C. Rebegea, C. Zsigrai, V. Kerekes, R. Mândreanu)

• Ciumeşti – F. Căpleni (S. Kovacs, R. Botoş, C. Miron, Z. Torok)

• AS Căpleni – Ghenci (R. Bogdan, C. Matei, C. Rus, T. Kegyes)

• Sanislău – Berveni (S. Raţ, I. Hepcal, O. Şerban, C. Ziman)

• Lucăceni – Carei (brigadă Sălaj, Z. Pataki)

• Andrid stă

Cupa României (optimi)

• Dorolţ II – CSM Satu Mare (vineri, ora 17:00, Dorolţ)

Delegările pot suferi modificări în funcţie de testarea arbitrilor care a avut loc ieri. Arbitrii sunt obligaţi să vizualizeze delegările postate pe site-ul AJF, pentru a fi la curent cu eventualele modificări.