Programul IMM Invest Plus a fost suprasubscris cu peste 350%

Cele 19 de bănci înscrise în programul IMM Invest Plus au solicitat un plafon de peste 21,9 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un grad de suprasubscriere de 352,67%, raportat la plafonul total aprobat în vederea emiterii de garanţii de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) în cadrul acestei scheme de ajutor de stat.

Subprogramul Agro IMM Invest, cel mai solicitat

Cel mai mare interes l-a suscitat Subprogramul Agro IMM Invest cu un grad de suprasubscriere de 675,14% pentru un plafon aprobat de 150.046.348 lei.

Subprogramul IMM Invest România dispune şi în 2023 de cea mai mare valoare a plafonului alocat, 4.419.053.530 lei, gradul de subscriere înregistrat fiind de 331,13%.

„Cererea este semnificativă şi pentru celelalte subprograme, plafoanele solicitate depăşind semnificativ plafoanele alocate şi aprobate prin Ordinul nr. 938/184/388/47/09.02.2023. Cu un plafon disponibil de 802.377.075 lei, IMM Prod a înregistrat un grad de subscriere de 415,21% iar pentru Garant Construct, componenta destinată susţinerii proiectelor de investiţii pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţii gradul de subscriere este de 351,18% pentru un plafon aprobat de 750.567.674 lei”, se menţionează în comunicat, potrivit Agerpres.

Componenta Garant Construct destinată susţinerii proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrative – teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din domeniul construcţiilor, are un grad de subscriere de 330,69% iar plafonul alocat este de 101.000.000 lei.

Potrivit sursei citate, aplicaţia programului este deschisă, întreprinzătorii se pot înscrie pe www.imminvest.ro pentru a beneficia de facilităţile de finanţare oferite prin Programul IMM Invest Plus, cel mai mare parteneriat public-privat din România.

În decurs de trei ani, au fost înregistrate peste 65.000 de garanţii în Programul IMM Invest

Bilanţul celor trei ani de implementare 2020-2022 a IMM Invest înregistrează peste 65.000 de garanţii acordate, în valoare de peste 41 miliarde lei, care au susţinut credite de peste 48 miliarde lei. În urma acestei injecţii de capital în economie, peste un milion de locuri de muncă au fost salvate.

În 2022 au accesat Programele IMM Invest respectiv IMM Invest Plus circa 19.000 de antreprenori care au obţinut credite de peste 17 miliarde lei.

Valoarea garanţiilor acordate în anul 2020 reprezintă 28,4% din valoarea tuturor garanţiilor acordate de FNGCIMM în 18 ani de activitate desfăşurată în perioada 2002 – 2019. În anul 2020, numărul garanţiilor acordate s-a dublat comparativ cu anul precedent, iar valoric creşterea a fost de 349%, programul IMM INVEST având o contribuţie majoră la această creştere.

IMM Invest România facilitează accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-up-urilor, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiţii sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanţarea altor credite de investiţii sau cheltuieli destinate achiziţiei de părţi sociale şi acţiuni.

Agro IMM Invest este dedicat întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-up-urilor, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar. Componenta IMM Prod are ca obiectiv acordarea de garanţii guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.

Componenta Garant Construct are ca obiectiv acordarea de garanţii guvernamentale pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, susţinerea investiţiilor în domeniul energiei verzi şi alinierea la obiectivele de mediu.