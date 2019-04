Programul din fotbalul judeţean de sâmbătă şi duminică

Fotbalul judeţean şi-a programat o nouă rundă la sfârşit de săptămână. S-a trecut la ora de vară, juniorii încep de la ora 15:00, iar seniorii de la ora 17:00. Dar sunt şi excepţii.



Sfârşitul de săptămână ne aduce şi startul sezonului de primăvară din Liga a 5-a. Se joacă pentru etapa a 10-a, prima a returului. Pentru că este debut de sezon, prezentăm mai jos şi situaţia din cele două clasamente.

Vă lăsăm cu programul şi oficialii delegaţi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare.

Liga 4, Seria A (etapa 14)

Sâmbătă, 6 aprilie

• Negreşti – Lazuri (S. Kovacs, Z. Kopriva, N. Sălăgean, Z. Torok)

• Apa – Dumbrava (C. Rebegea, S. Tăbăcaru, M. Sician, C. Ziman)

Duminică, 7 aprilie

• Micula – Livada (L. Pop, K. Toth, R. Botoş, I. Vigu)

• Botiz – Agriş (S. Elek, D. Gherman, O. Şerban, I. Turtureanu)

• Oraşu Nou – Odoreu (la Odoreu, R. Bogdan, S. Nagy, Cr. Pop, A. Gherasim)

• Halmeu – Medieşu Aurit (S. Neichi, C. Rus, R. Miclăuş, M. Andreica)

Liga 4, Seria B (etapa 14)

Sâmbătă, 6 aprilie

• Beltiug – Păuleşti (seniorii 15:00, juniorii 17:00, Ş. Peneghi, C. Miron, A. Reday, N. Morar)

Duminică, 7 aprilie

• Babţa – Vetiş (14:00, 16:00, F. Chiş, V. Ardelean, T. Juhasz, Ghe. Niţă)

• Ardud – Oar (E. Pop, Z. Trella, S. Raţ, R. Chioreanu)

• Moftinu Mic – Doba (Ş. Bathory, L. Lukacs, D. Jennifer, Ş. Cseh)

• Decebal – CSM Satu Mare (O. Mazilu, C. Zsigrai, P. Căliman, I. Kalmar)

• Craidorolţ – Dorolţ 0-3 (f.j.)

Liga 4, Seria C (etapa 18)

Duminică, 7 aprilie

• AS Căpleni – Foieni (brigadă Sălaj, Z. Pataki)

• Sanislău – Ghenci (S. Bărbuş, M. Ciceu, G. Sician, E. Halici)

• Andrid – Berveni (brigadă Sălaj, T. Kegyes)

• Ciumeşti – Lucăceni (Ş. Penegyi, T. Popescu, Z. Kopriva, Ghe. Dumitraş)

• Pişcolt – Tiream (C. Ciorean, I. Bauer, A. Bauer, P. Lizak)

• Cămin – F. Căpleni (S. Kovacs, R. Berei, I. Ghencean, G. Rus)

• Carei stă

Liga 5, Seria A (etapa 10)

Duminică, 7 aprilie

• Supur – Căuaş (Căuaş, 14:00, G. Chiorean, D. Mihuţ, I. Peter, Z. Rozs)

• Urziceni – Bogdand (15:00, D. Bonţidean, A. Estan, P. Batori, I. Borz)

• Marna – Olimpia MCMXXI (B. Rad, Z. Szakacs, M. Beniamin, A. Kegyes)

• Moftinu Mare – Domăneşti (N. Sălăgean, Daniel Ciordaş, Dragoş Ciordaş, C. Hriţiu)

• Dindeşti – Santău (G. Chiorean, D. Mihuţ, I. Peter, R. Mândreanu)

Liga 5, Seria B (etapa 10)

Sâmbătă, 6 aprilie

• Ardud – CSM Satu Mare II (teren Olimpia, R. Bogdan, D. Gherman, T. Popescu, R. Altfater)

Duminică, 7 aprilie

• Porumbeşti – Turţ (14:30, S. Petruţ, I. Bilţ, S. Raţ jr., O. Schwarcz)

• Turulung – Bercu (S. Petruţ, A. Szabo, S. Raţ jr., O. Schwarcz)

• Homoroade – Dorolţ II (V. Kerekes, A. Bor, B. Sas, V. Racolţa)

• Viile SM – Crucişor (amânat)