Programul de sâmbătă şi duminică din fotbalul judeţean

La sfârșitul săptămânii trecute s-a dat startul în Seria C din Liga a 4-a, iar sâmbătă și duminică vom avea primele jocuri din seriile A și B.

Programul din weekend:

Liga 4, Seria A (etapa 12)

Sâmbătă, 7 martie, 13:00 / 15:00

• Voinţa Lazuri – Talna Oraşu Nou

Sâmbătă, 7 martie, 14:00 seniorii / 16:00 juniorii

• Energia Negreşti – Victoria Apa

Duminică, 8 martie, 13:00 / 15:00

• Sportul Botiz – Turul Micula

• Speranţa Halmeu – Olimpia Satu Mare

• AS Livada – Voinţa Turţ

Duminică, 8 martie, 14:00 seniorii / 16:00 juniorii

• Venus Dumbrava – Dacia Medieşu Aurit, teren Medieş

Liga 4, Seria B (etapa 12)

Sâmbătă, 7 martie, 12:00 / 14:00

• Someşul Oar – Recolta Dorolţ, teren Dara

Duminică, 8 martie, 12:00 / 14:00

• Luceafărul Decebal – Ştiinţa Beltiug

Duminică, 8 martie, 13:00 / 15:00

• Voinţa Doba – Viitorul Vetiş

• Voinţa Babţa – Unirea Păuleşti

• Cetate Ardud – Unirea Tăşnad, teren Tăşnad

• Crasna Moftinu Mic stă

Liga 4, Seria C (etapa 16)

Duminică, 8 martie, 12:00 / 14:00

• Frohlich Foieni – Unirea Pişcolt

Duminică, 8 martie, 13:00 / 15:00

• AS Ghenci CSM Victoria Carei

• Fortuna Căpleni – Viitorul Lucăceni

• Recolta Sanislău – AS Căpleni

• Real Andrid – Schamagosch Ciumeşti

• Schwaben Kalmandi Cămin – Stăruinţa Berveni

• Victoria Tiream – CSM Satu Mare

Restanţă Liga V, Seria B, etapa 9

Sâmbătă, 7 martie, 16:00

• Recolta Dorolț II – AS CS Diferit