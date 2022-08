Programul celor două serii din Liga 4 Elite

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare a stabilit ieri programul celor două serii din Liga 4 Elite.

Sezonului 2022-2023 este programat să debuteze în weekend-ul 3-4 septembrie, iar pauza de iarnă va începe la mijlocul lunii noiembrie.

Sunt două serii cu echipe puternice pentru nivelul fotbalului judeţean. Se anunţă un sezon interesant, cu mai multe favorite la câştigarea titlului judeţean.

Vă prezentăm programul sezonului regulat:

Liga 4 Elite – Seria A

Etapa 1 – 3/4 septembrie

• Oaşul – Turţ

• Oraşu Nou – Păuleşti

• Dorolţ – Beltiug

• Botiz – Micula

Etapa a 2-a – 10/11 septembrie

• Turţ – Micula

• Beltiug – Botiz

• Păuleşti – Dorolţ

• Oaşul – Oraşu Nou

Etapa a 3-a – 17/18 septembrie

• Oraşu Nou – Turţ

• Dorolţ – Oaşul

• Botiz – Păuleşti

• Micula – Beltiug

Etapa a 4-a – 24/25 septembrie

• Turţ – Beltiug

• Păuleşti – Micula

• Oaşul – Botiz

• Oraşu Nou – Dorolţ

Etapa a 5-a – 1/2 octombrie

• Dorolţ – Turţ

• Botiz – Oraşu Nou

• Micula – Oaşul

• Beltiug – Păuleşti

Etapa a 6-a – 8/9 octombrie

• Turţ – Păuleşti

• Oaşul – Beltiug

• Oraşu Nou – Micula

• Dorolţ – Botiz

Etapa a 7-a – 15/16 octombrie

• Botiz – Turţ

• Micula – Dorolţ

• Beltiug – Oraşu Nou

• Păuleşti – Oaşul

Retur

Etapa a 8-a – 22/23 octombrie

• Turţ – Oaşul

• Păuleşti – Oraşu Nou

• Beltiug – Dorolţ

• Micula – Botiz

Etapa a 9-a – 29/30 octombrie

• Micula – Turţ

• Botiz – Beltiug

• Dorolţ – Păuleşti

• Oraşu Nou – Oaşul

Etapa a 10-a – 5/6 noiembrie

• Turţ – Oraşu Nou

• Oaşul – Dorolţ

• Păuleşti – Botiz

• Beltiug – Micula

Etapa a 11-a – 12/13 noiembrie

• Beltiug – Turţ

• Micula – Păuleşti

• Botiz – Oaşul

• Dorolţ – Oraşu Nou

Liga 4 Elite – Seria B

Etapa 1 – 3/4 septembrie

• Olimpia – Cămin

• Tăşnad – Decebal

• AS Căpleni – F. Căpleni

• Vetiş – Berveni

Etapa a 2-a – 10/11 septembrie

• Cămin – Berveni

• F. Căpleni – Vetiş

• Decebal – AS Căpleni

• Olimpia – Tăşnad

Etapa a 3-a – 17/18 septembrie

• Tăşnad- Cămin

• AS Căpleni – Olimpia

• Vetiş – Decebal

• Berveni – F. Căpleni

Etapa a 4-a – 24/25 septembrie

• Cămin – F. Căpleni

• Decebal – Berveni

• Olimpia – Vetiş

• Tăşnad- AS Căpleni

Etapa a 5-a – 1/2 octombrie

• Cămin – AS Căpleni

• Vetiş- Tăşnad

• Berveni- Olimpia

• F. Căpleni – Decebal

Etapa a 6-a – 8/9 octombrie

• Cămin – Decebal

• Olimpia – F. Căpleni

• Tăşnad – Berveni

• AS Căpleni – Vetiş

Etapa a 7-a – 15/16 octombrie

• Vetiş- Cămin

• Berveni- AS Căpleni

• F. Căpleni – Tăşnad

• Decebal – Olimpia

Retur

Etapa a 8-a – 22/23 octombrie

• Cămin – Olimpia

• Decebal – Tăşnad

• F. Căpleni – AS Căpleni

• Berveni- Vetiş

Etapa a 9-a – 29/30 octombrie

• Berveni- Cămin

• Vetiş- F. Căpleni

• AS Căpleni – Decebal

• Tăşnad- Olimpia

Etapa a 10-a – 5/6 noiembrie

• Cămin – Tăşnad

• Olimpia – AS Căpleni

• Decebal – Vetiş

• F. Căpleni – Berveni

Etapa a 11-a – 12/13 noiembrie

• F. Căpleni – Cămin

• Berveni – Decebal

• Vetiş – Olimpia

• AS Căpleni – Tăşnad