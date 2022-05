Program bogat la Filarmonică, în luna mai

Prezentăm câteva afişe şi informaţii legate de concertele lunii mai la Filarmonica „Dinu Lipatti”

CONCERT IN MEMORIAM FÁTYOL RUDOLF

Dirijor / Vezényel: ADRIAN PETRESCU

Solistă / Szólista: AMIRA ABOUZAHRA – vioară / hegedű

În program / Műsoron:

Jean Sibelius: Finlandia, op. 26

Ludwig van Beethoven: Concertul pentru vioară în Re major, op. 61 / D-dúr hegedűverseny, op. 61

Bartók Béla: Adagio

Sâmbătă, 7 mai 2022 ora 18:30, sala Filarmonicii, ab. 41

május 7., szombat, 18:30 óra, Filharmónia terme, 41. bérlet

ROMANIA UNIVERSALIS

În cadrul Turneului Naţional de 10 Recitaluri Camerale dedicate împlinirii a 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană

Violonista DIANA JIPA şi pianistul ŞTEFAN DONIGA continuă, sub titlul ROMANIA UNIVERSALIS, seria evenimentelor consacrate creaţiei camerale româneşti, cu un turneu naţional de 10 recitaluri dedicate celebrării a 15 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană. Proiectul desfăşurat încă din anul 2019, sub titlul „ROMANIA UNIVERSALIS”, de către violonista DIANA JIPA şi pianistul ŞTEFAN DONIGA şi dedicat promovării diversităţii şi identităţii culturii române, continuă în luna mai a acestui an cu un turneu naţional care marchează împlinirea a 15 ani de la cel mai important eveniment din istoria recentă a României: aderarea la Uniunea Europeană.

Astfel, între 5 şi 27 mai, cei doi muzicieni vor prezenta publicului din 10 oraşe româneşti un

repertoriu bogat şi deosebit de variat, alcătuit din 11 creaţii camerale care, pe de-o parte, aparţin unor compozitori români de diverse origini etnice, dar, în acelaşi timp, subliniază importanţa gândirii muzicale contemporane prin includerea câtorva dintre cele mai importante nume ale creaţiei prezentului. În acest sens sunt cuprinse în program pagini semnate de George Enescu, Béla Bartók, Walter Klepper, Mihail Jora, Alfonso Castaldi, Theodor Rogalski, Hilda Jerea dar şi creaţii aparţinând compozitorilor Adrian Iorgulescu, Ulpiu Vlad, Dan Dediu, Roman Vlad.

Recitalurile din turneu sunt prevăzute a marca două date cu o deosebită încărcătură simbolică

pentru evenimentul istoric pe care proiectul ROMANIA UNIVERSALIS îl celebrează prin această ediţie, în turneu fiind incluse zilele de 9 mai, Ziua Europei, şi 21 mai, Ziua Mondială a Diversităţii Culturale.

Programul acestei ediţii va fi următorul:

– Joi, 5 mai 2022, ora 18:00 – Baia Mare, Sala ROTARY a Colegiului de Artă din Baia Mare;

– Vineri, 6 mai 2022, ora 18:00 – Zalău, Sala „Transilvania”;

– Sâmbătă, 7 mai 2022, ora 18:30 – Satu Mare, Sala Filarmonicii „Dinu Lipatti”;

– Luni, 9 mai 2022, ora 19:00 – Oradea, Sala Filarmonicii de Stat;

– Luni, 16 mai 2022, ora 19:00 – Arad, Sala Filarmonicii;

– Marţi, 17 mai 2022, ora 19:00 – Timişoara, Filarmonica „Banatul”, Sala „Capitol”;

– Vineri, 20 mai 2022, ora 19:00 – Focşani, Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia”;

– Sâmbătă, 21 mai 2022, ora 19:00 – Bucureşti, Muzeul Mun. Bucureşti – Palatul Suţu;

– Joi, 26 mai 2022, ora 18:30 – Giurgiu, Ateneul Nicolae Bălănescu;

– Vineri, 27 mai 2022, ora 19:00 – Rm. Vâlcea, Sala Filarmonicii „Ion Dumitrescu”.

Proiectul ROMANIA UNIVERSALIS este organizat de Asociaţia Culturală INNOVARTE cu sprijinul Institutului Cultural Român, al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu valorosul parteneriat al canalului Radio România Muzical şi al instituţiilor care găzduiesc evenimentele incluse în program: Muzeul Municipiului Bucureşti, Filarmonica Dinu Lipatti din Satu Mare, Filarmonica de Stat Oradea, Filarmonica „Banatul” din Timişoara, Filarmonica Arad, Colegiul de Artă Baia Mare, Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu din Baia Mare, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj, Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” din Focşani, Centrul Cultural „Ion Vinea” Giurgiu, Filarmonica „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, Fundaţia ACCUMM.