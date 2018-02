Profil: Csaba Csintalan

Csaba Csintalan este actualmente profesor la Colegiul Economic Gheorghe Dragoş, Satu Mare. În paralel, urmează cursuri postuniversitare în calitate de doctorand în economie la Universitatea din Oradea.

În afară de acestea, el are şi calităţile de membru al Corpului de Experţi pentru Corpul de Control al Ministerului Educaţiei Naţionale, expert în management educaţional, colaborator extern în Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

În sprijinul copiilor defavorizaţi

De-a lungul anilor, Csaba Csintalan a deţinut funcţii de director la Şcoala Gimnazială Botiz şi la Şcoala Gimnazială Dr. Vasile Lucaciu din Satu Mare. În aceste posturi a avut de-a face cu numeroşi copii oropsiţi, mulţi dintre ei de etnie rroma. Interacţionând cu această categorie de copii şi empatizând cu ei, profesorul a studiat mai multe modalităţi de a-i ajuta să-şi depăşească fie şi în mică măsură condiţia lor umilă, aceea de persoane nevoiaşe, situate la periferia societăţii.

Chiar dacă îi intrigă uneori pe cunoscuţi prin comportamentul său extrovertit, Csaba Csintalan a făcut eforturi de a ajuta elevii defavorizaţi. Eforturile sale s-au materializat pe două planuri: practic şi teoretic. Astfel, i-a sfătuit pe părinţii copiilor care au abandonat şcoala să urmeze cursuri cu frecvență redusă sau programul “A doua şansă”, pe care l-a şi organizat la şcolile pe care le-a administrat. De asemenea, s-a preocupat de adaptarea programelor şcolare la cerinţele şi posibilităţile elevilor care au reluat cursurile după ani de abandon şcolar.

La studii doctorale

Pornind de la astfel de preocupări, să le spunem practice, profesorul a studiat domeniul căpătând o expertiză pe care a valorificat-o ulterior în elaborarea de studii ştiinţifice. După ce a publicat două volume: ”Cercetarea de marketing adaptabilă mediului educaţional pre-universitar” şi ”Managementul schimbărilor, oportunităţi viitoare ale sistemului educaţional preuniversitar”, el s-a înscris la studii doctorale. Şi aici, profesorul Csaba Csintalan excelează la capitolul realizări ştiinţifice. Am urmărit Fișa individuală de realizări științifice în calitate de autor şi coautor a doctorandului Csaba Csintalan. Acolo am aflat de participările sale la conferințe internaționale şi la sesiuni științifice naționale, de publicarea unor lucrări în reviste ISI, sau lucrări în volume cu ISBN.

Unele dintre lucrări, cum ar fi “Education for sustainability in rural Romania” şi “Unemployment, neets and the social role of education in Europe”, au fost preluate de bibliotecile universităţilor din Munchen (Germania) şi Dubrovnic (Croaţia). Am mai identificat un studiu reluat de o revistă din China: 时间(降序) – 中文 (text pe care nu am reușit să-l traducem).

