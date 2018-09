Profesorul dr. Kiss Sándor – bilanţ bogat la final de carieră

Cu toţii cunoaştem profesori de vocaţie, care ne-au făcut să îndrăgim materia predată de ei şi totodată au reuşit, cu minimum de măsuri coercitive, să se facă ei înşişi îndrăgiţi şi respectaţi de elevi. (Lucru deloc uşor, întrucât în matematică trebuie să pui osul la muncă, aşa cum spune ardeleanul. Sau, ca să-l parafrazăm pe Euclid, „În geometrie nu există drumuri speciale pentru regi”, adică drumuri uşoare, fără eforturi).



Cu toate acestea, singura sursă a respectului tinerilor faţă de unii profesori sunt calităţile lor umane şi intelectuale. Ei îi orientează pe elevi în itinerarul şcolar şi în profesie şi tot lor cei maturi le datorează, cel puţin în parte, reuşita în viaţă.

Un profesor – cercetător ştiinţific

Există însă şi profesori care îşi depăşesc condiţia meseriei lor de buni pedagogi, devenind autori de lucrări ştiinţifice sau de altă natură, autori de cărţi şi articole în diverse publicaţii în ţară şi chiar în străinătate. Sunt acei oameni care îşi dedică timpul şi energia pentru a adăuga valoare domeniului în care activează contribuind astfel la progresul societăţii. Ei sunt nu doar profesori de matematică sau de istorie, ci matematicieni sau istorici.

Un astfel de profesor, care aduce plusvaloare ştiinţei matematicii, este şi Kiss Sándor, sau Nagydobai Kiss Sándor, cum se semnează el în lucrările sale ştiinţifice.

Prin natura preocupărilor, am ajuns să-i cunosc pe cei mai performanţi profesori sătmăreni, mai cu seamă pe cei care au publicat diferite articole sau cărţi. Tot cu prilejul unei lansări de carte (…) aveam să fac cunoştinţă şi cu Kiss Sándor. Dar a fost nevoie să vină vârsta pensionării sale pentru a afla mai multe despre impresionantul său palmares ştiinţific şi profesional, pe care o să-l prezentăm în cele ce urmează. Aşa ne-am dat seama că el este omul care tace şi face, cum spune o zicală din popor. Adică nu este lădăros.

Curriculum vitae

S-a născut la 10 iunie 1953, în localitatea Doba Mare, judeţul Sălaj. A absolvit Facultatea de Matematică-Mecanică la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (1976). Profesor de matematică la Satu Mare: Liceul nr. 3 (1976-1981), Liceul nr. 4 (1981-1998), Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi (1998-2018). Este recenzor (reviewer) la revista internaţională Zentralblatt MATH.S

Activitatea ştiinţifică. În anul 2010 a obţinut doctoratul în matematică la Universitatea din Debrecen (Ungaria), titlul tezei de doctorat fiind Koordinátageometriai módszerek összehasonlító elemzése és különböző szintű alkalmazásaik (Analiza comparativă a metodelor de geometrie analitică şi modurile lor de aplicare).

A participat la seminarii, simpozioane, conferinţe ştiinţifice, academii de vară, congrese şi conferinţe internaţionale de matematică şi didactică, desfăşurate la: Budapesta, Komarno, Salzburg, Debrecen, Szeged, Târgu Mureş, Miskolc, Cluj-Napoca, Sfântu Gheorghe. Premii: Apáczai-díj (2008), Diplomă de merit din partea Consiliului Judeţean Satu Mare (2008). Membru al Asociaţiei de Cultivare a Matematicii Radó Ferenc, al Societăţii Muzeului Ardelean, al Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România. A publicat aproximativ 40 de articole de specialitate şi mai mult de 120 de probleme de matematică.

Colaborări. A colaborat la ziare şi reviste de specialitate: Szamos, Erdélyi Napló, Matematikai Lapok, A Matematika Tanítása, KöMal, Matlap, Octogon. Mathematical Magazine, Teaching Mathematics and Computer Science, Forum Geometricorum, International Journal of Geometry,Global Journal of Advanced Research on Classical and Modern Geometries, etc.Cele mai importante articole de specialitate:Grupuri cu clase de elemente conjugate finite; Didactica matematicii, vol. 3, 1986-1987, Cluj-Napoca, p. 132-140;About Morgan’s theorem, Octogon, Vol. 8., Nr.1., April 2000, pp. 60-69; Metric characterization of Torricelli-shapes, Octogon, Vol. 8., Nr. 2., October 2000, pp. 415-423; Collinear points and concurrent lines in the convex pentagon, Octogon, Vol. 9, No.1A, April 2001, pp. 324-327; Concurrent lines in connection with Morley’s triangle,Octogon, Vol. 9., No.2., October 2001, pp. 846-851; A new proof and generalizations of Malfatti’s problem,Octogon, Vol. 10. Nr. 1. April 2002. pp. 117-125; The Orthic-of-Intouch and Intouch-of-OrthicTriangles, Forum Geometricorum6 (2006) pp. 171-177. (http://forumgeom.fau.edu/FG2006volume6/FG200617.pdf); The sum and difference of the areas of Napoleon triangles,Teaching Mathematics and Computer Science, 1 (2007), p. 99-108;The metric characterization of the generalized Fermat points, Global Journal of Science Frontier Research, Mathematics and Decision Sciences, Volume 13 Issue 10 Version 1.0 Year 2013. https://globaljournals.org/GJSFR_Volume13/5-The-Metric-Characterization-of-the.pdf; (Coautor Paul Yiu) The touchpoints triangles and the Feuerbach hyperbolas, Forum Geometricorum, Vol. 14 (2014), 63 – 86. http://forumgeom.fau.edu/FG2014volume14/FG2014index.html; The equations of the conics in oblique coordinates systems,International Journal of Geometry, Vol. 3 (2014), No. 1, 29 – 36. http://ijgeometry.com/wp-content/uploads/2014/03/3.pdf; (Coautor Ovidiu T. Pop) About a construction problems, International Journal of Geometry, Vol. 3 (2014), No. 2, 14–19. http://ijgeometry.com/wp-content/uploads/2014/10/2.pdf; (Coautor Ovidiu T. Pop) On the four concurrent circles, Global Journal of Advanced Research on Classical and Modern Geometries, Vol.3, (2014), Nr. 2, 91-101. http://gjarcmg.geometry-math-journal.ro/; Properties involving pedal triangles, Global Journal of Advanced Research on Classical and Modern Geometries, Vol.4, (2015), Nr. 1, pp.44-54. http://gjarcmg.geometry-math-journal.ro/; On the Wittenbauer type parallelograms,International Journal of Geometry, Vol. 4 (2015), No. 1, pp. 27 – 36. http://ijgeometry.com/volumes/vol-4-2015-no-1-april/; The Poncelet pencil’s hyperbolas as locus geometric and their equations in barycentric coordinates, Global Journal of Advanced Research on Classical and Modern Geometries, Vol. 4, (2015), Nr. 2, pp.106-115. Equal area triangles inscribed in a triangle,International Journal of Geometry, Vol. 5 (2016), No. 1, pp. 19 – 32. (Coautori Ovidiu T. Pop, Nicuşor Minculete) Cyclic quadrilaterals corresponding to a given Varignon parallelogram, International Journal of Geometry, Vol. 5 (2016), No. 2, pp. 5 – 21. (Coautor Zoltán Kovács) Isogonal conjugacy through a fixed point theorem, Forum Geometricorum, Vol. 16 (2016) 171-178. A Distance Property of the Feuerbach Point and Its Extension, Forum Geometricorum, 16 (2016) 283 – 290. Distances Among the Feuerbach Points, Forum Geometricorum, 16 (2016) 373 – 379. (Coautor Paul Yiu) On the Tucker Circles, Forum Geometricorum, 17 (2017) 157 – 175.

Opera. Este autor al lucrărilor: A háromszög nevezetes körei. Háromszögmértan ferdeszögű koordinátákkal (Cercuri remarcabile ale triunghiului. Geometria triunghiului cu coordonate nerectangulare) (Cluj-Napoca, Erdélyi Tankönyvtanács, 1999); Matematikus a XX. század viharaiban. Maurer Gyula életpályája (Un matematician în vâltorile secolului XX. Biografia profesorului universitar Maurer Gyula) (Târgu Mureş, Ed. Appendix; Cluj-Napoca, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2003); Analitikus geometriai módszerek komparatív vizsgálata (Analiza compativă a metodelor de geometrie analitică) (Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 2008); A Bolyaiak vonzásában. Weszely Tibor matematikus életpályája (Sub vraja celor doi Bolyai. Biografia matematicianului Weszely Tibor), (EuroPrint, Szatmárnémeti, 2011); Szatmárnémetitől a világhírig. Bodor Miklós kémikus és gyógyszertervező életpályája (Din Satu Mare la faimă mondială. Biografia chimistului şi cercetătorului Bodor Miklós (EuroPrint, Szatmárnémeti, 2011)

Opinii ale unor colegi de breaslă

Dr. Atyim Paul, profesor, inspector şcolar: Există două categorii de dascăli: lucrător simplu şi muncitor profesionist. Prietenul meu dr. Kiss Sándor face parte din ultima categorie. Profesionalismul lui este determinat atât de afirmaţiile şi stăruinţa generaţiilor de elevi pe care i-a pregătit de-a lungul anilor cât şi de dragostea sa faţă de matematică pe care a slujit-o cu devotament o viaţă întreagă. Este un om realizat atât din punct de vedere profesional cât şi familial. Chiar şi fiului său a reuşit să-i insufle spiritul matematicii, care aplică cu prisosinţă deprinderile acestei discipline în cariera sa. Este un om generos care n-are linişte dacă zilnic nu se frământă cu vreo problemă din enigmele acestei ştiinţe. Dacă există profesori tineri, dornici de perfecţionare în urma bilanţului deceniilor muncii de la catedră, cu mult drag le-ar împărtăşi în continuare tainele matematicii, ceea ce pentru el înseamnă viaţa însăşi.

Dr. Ovidiu T. Pop, profesor, preşedintele Societăţii de Ştiinţe Matematice, filiala Satu Mare: Prin rezultatele obţinute la catedră de-a lungul anilor, Kiss Sándor a demonstrat că este… profesor de matematică. Dar el nu este doar profesor de matematică, ci este şi matematician. Ca să fii matematician, trebuie să faci cercetare în matematică şi să participi la manifestări matematice (simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări). Kiss Sándor are articole ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate şi a participat la manifestări matematice. Din acest motiv, el este cu adevărat matematician. Prin volumele monografice publicate, Kiss Sándor este şi om de cultură. Ca om, este prietenos, sincer, deschis, cinstit…

Radu David, profesor istorie la Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare: Pe domnul profesor Kiss Sándor îl cunosc din septembrie 2003, când eu m-am mutat din Oradea la Satu Mare. Am fost colegi de serviciu timp de opt ani şi tot încerc să-mi dau seama cum ne-am apropiat. Puteam să fim doi vecini de cancelarie, care se salută zilnic, dar care nu ştiu nimic unul despre altul. Toate datele păreau a fi potrivnice unei prietenii. În primul rând eu sunt mult mai tânăr, despărţindu-ne mai bine de două decenii. Apoi, eu sunt profesor de istorie, domnul Kiss predă matematică. Diferenţe greu de surmontat, la o primă vedere. Şi totuşi… Destul de repede am descoperit că avem interese comune, că amândoi considerăm că un profesor nu este complet dacă nu realizează cercetare în domeniul său şi că ne situăm de aceeaşi parte a baricadei moralităţii. Am realizat că am în faţă un om extrem de dedicat matematicii, dar şi culturii şi ştiinţei în general, un cetăţean preocupat de probemele cetăţii, care nu se dă deoparte când i se cere părerea cu privire la mersul societăţii, incisiv şi intransigent cu cei care se mulţumesc cu jumătăţi de măsură, cu lucrul făcut de mântuială.

În timp, am ajuns să-i cunosc preocupările ştiinţifice, atât cât pot eu să înţeleg din profunzimile matematicii şi să-i admir capacitatea extraordinară de muncă. Domnul profesor Kiss are contribuţii esenţiale în domeniul geometriei şi publică în reviste occidentale prestigioase, inclusiv din SUA, care sunt probabil greu accesibile pentru mulţi universitari români, din domeniul matematicilor. Este recenzent pentru una dintre cele mai prestigioase publicaţii matematice europene (Zentralblatt für Mathematik). A publicat valoroase monografii despre viaţa şi activitatea unor reputaţi oameni de ştiinţă, unii foşti profesori de-ai săi, precum Radó Ferenc. Ce dovadă mai mare de altruism şi generozitate din partea unui om, decât să dedice timp pentru a face cunoscută şi altora viaţa şi personalitatea celor care l-au format.

Domnul profesor nu doar rezolvă probleme încurcate de matematică, ci se pricepe de minune să formuleze întrebări-problemă care fac referire la istorie, la mersul societăţii în general. M-a surprins întotdeauna gândirea sa limpede şi capacitatea de a distinge esenţialul dintr-un noian de fapte, aparent fără legătură. Citeşte foarte multă istorie, urmăreşte documentare pe această temă, astfel că probabil ştie mai multă istorie decât mulţi profesori de specialitate sau oricum, înţelege mai mult decât cei care se limitează la simpla transmitere a informaţiilor din manual.

Deşi din punct de vedere cronologic nu mai este tocmai tânăr, intelectul său pare a fi rămas la vârsta tinereţii, fiind măcinat în continuare de întrebări şi curiozitate.

Acesta este profilul unui intelectual pursânge, al unui om îndrăgostit de idei, profil care se potriveşte atât de bine şi distinsei sale soţii Imola. Cei doi formează o solidă familie de intelectuali, cum ne-am dori cât mai multe în Sătmar şi nu doar aici.

Marcarea momentului pensionării

Există un obicei adânc înrădăcinat printre numeroşi trăitori ai vremurilor noastre – acela de a-şi încheie cariera cu un chef zdravăn. Cum altele sunt preocupările unui om dedicat activităţii academice, ce gest mai semnificativ la final de carieră, cu prilejul trecerii în pensie, putea să facă Kiss Sándor decât organizarea unui simpozion la care au prezentat comunicări de înaltă ţinută ştiinţifică alături de iniţiator, alţi zece colegi de-ai săi?

Astfel, marcând momentul pensionării sale, în 6 septembrie 2018, în amfiteatrul Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi Satu Mare, au susţinut interesante lucrări ştiinţifice: dr. Ovidiu T. Pop, profesor de matematică, preşedintele Societăţii de Ştiinţe Matematice, filiala Satu Mare; dr. Doina Muntean (inspectoare, profesoară de matematică); dr. Átyim Pál (inspector, profesor de chimie); Radu David (profesor de istorie); dr. Petru Braica 6) Király Ildikó (profesoară de chimie); Aurelia Grad (profesoară de matematică); ing. Traian Tămîian (profesor de matematică); ing. Adrian Mureşan (profesor de discipline tehnologice); dr. Kiss Imola (consilier patrimoniu); dr. Kiss Sándor (profesor de matematică – Nagydobai Kiss Sandor fiind semnătura de autor în lucrările sale ştiinţifice).