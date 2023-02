Profesorii din Negreşti vor protesta până se epuizează toate şansele

Miercuri, 1 februarie şi joi, 2 februarie, grupul de profesori ai Liceului Teoretic Negreşti-Oaş a fost, din nou, în faţa clădirii Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare, pentru a protesta vizavi de decizia prin care se renunţă la clasa a V-a. Acţiunile prin care dascălii doresc să determine factorii decidenţi să revină asupra deciziei vor continua, cel puţin până vineri, 3 februarie.

Profesorii din Negreşti s-au organizat şi au venit până la Satu Mare, pentru a convinge conducerea IŞJ de faptul că se comite o mare nedreptate atât faţă de elevii din oraş, dar şi din satele învecinate, precum şi faţă de părinţii care nu ştiu unde îşi vor înscrie copiii la şcoală, dar şi faţă de cadrele didactice care se ocupă de pregătirea copiilor.

Zilnic, protestul lor a început fie de la ora 14.00, fie de la 15.00, în funcţie de programul de la clasă al fiecărui dintre participanţi.

„Una e să te primească, şi să stea la negocieri cu tine, dacă e negociere, şi alta e să stăm şi să ne uităm unii la alţii”, a precizat profesorul de matematică Adrian Pop.

Întrebat dacă au fost primiţi la negocieri de către reprezentanţii instituţiei în faţa căreia protestează de mai multe zile, directorul Viorel Bud a menţionat că profesorii au fost invitaţi de către secretară să intre în instituţie şi să se încălzească. „A ieşit doamna secretară şi ne-a spus să venim să ne încălzim, sau ceva de genul acesta, ca pe urmă să înţelegem că ne-ar fi invitat la dialog, şi noi am fi refuzat. (…)

Suntem dispuşi să protestăm până se epuizează toate şansele. Am mai zis< până simţim că mai avem o şansă! Noi nu venim să protestăm pentru noi, sau împotriva cuiva, ci facem această acţiune pentru elevii noştri, pentru copiii noştri, în activitatea cărora ne-am implicat extraordinar de mult. Ştiţi bine şi dumneavoastră. Aţi fost alături de noi la multe activităţi. Deci noi suntem aici pentru ei, ca să putem să le oferim din cunoaşterea, lumina noastră şi lor. După cum spunea şi Giovanni Ruffino, până la urmă profesorul este o lumânare care se mistuie, luminându-i pe ceilalţi. Aşa suntem şi noi, profesorii de la Liceul Teoretic Negreşti-Oaş. Nu fac comparaţie absolut cu nimeni, dar pot să vă spun cum simţim noi şi ce însemnăm noi pentru copiii noştri”, a declarat Viorel Bud, director general al Liceului Teoretic Negreşti-Oaş.

Acesta a mai făcut nenumărate precizări referitoare la rezultatele deosebite obţinute de elevii din clasele de gimnaziu, cât şi cei de liceu, care au frecventat în trecut, ori sunt înscrişi în prezent la această unitate prestigioasă de învăţământ din Ţara Oaşului. Este vorba despre rezultate deosebite obţinute la numeroase concursuri şi olimpiade, dar şi la evaluarea naţională, respectiv examenul de bacalaureat.

„Consider că elevului ar trebui să se acorde prioritate. Ceea ce se întâmplă acum la Negreşti Oaş nu face cinste învăţământului românesc. Nu poţi să faci alegeri în genul acesta discreţionar, doar pentru că… poţi. Argumente nu sunt. Nu poţi să te joci cu viaţa unor copii. Mai ales a unora care sunt foarte bine pregătiţi”, a mai precizat directorul Viorel Bud.



Referitor la situaţia renunţării la clasa a V-a, foşti absolvenţi ai instituţiei de învăţământ s-au alarmat şi au luat legătura cu reprezentanţii săi, pentru a afla care este situaţia.

Zilnic, Viorel Bud primeşte apeluri şi mesaje din partea comunităţii oşeneşti din zonă, dar din partea localnicilor plecaţi în străinătate.

În principiu, este vorba despre părinţi, dar şi despre foşti absolvenţi, care atrag atenţia asupra faptului că „pepiniera” de genii din Ţara Oaşului are, de la an la an, tot mai puţine clase prevăzute prin Inspectoratul Şcolar Satu Mare.

Aceştia se întreabă dacă fenomenul este unul cu intenţie, şi dacă da, atunci care este scopul impunerii unui număr tot mai restrâns de clase, în pofida faptului că există elevi doritori de a se înscrie la Liceul Teoretic Negreşti-Oaş.

Reacţia Consiliului profesoral

În continuare reproducem textul intitulat Reacţia Consiliului profesoral al Liceului Teoretic Negreşti-Oaş la comunicatul de presă al Inspectoratului Şcolar Judeţean din 30 ianuare 2023.

Referitor la punctul 1: criteriile invocate de ISJ:

Criteriul relevanţei (în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice – extras din Legea 1/2011) – noi considerăm că şcoala noastră satisface în totalitate criteriul relevanţei deoarece rezultatele la EN şi BAC au fost întotdeauna foarte bune, peste 90% promovabilitate, elevii noştri participă la multe concursuri şcolare de unde se întorc cu rezultate bune şi foarte bune. De aceea elevii aleg să urmeze învăţământul gimnazial la Liceul Teoretic Negreşti-Oaş, nu constrânşi. Prin această decizie unii elevi au fost constrânşi de către ISJ să urmeze ciclul gimnazial la celelalte două şcoli din localitate.

Şcoala noastră, datorită numărului de elevi are un deficit în ceea ce priveşte asigurarea fondurilor din costul standard pe elev mult mai mic faţă de alte unităţi de învăţământ (98% din unităţile din ţară nu se încadrează).

Geografic< în ceea ce priveşte migraţia, pe bază geografică, şi către gimnaziile din Municipiu Satu Mare se realizează pe o suprafaţă mult mai mare, decât migraţia făcută către Negreşti-Oaş. (migraţia este din tot judeţul)

Referitor la punctul 2 al comunicatului ISJ:

Această decizie de a acorda câte 3 clase la cele două şcoli gimnaziale din localitate determină imposibilitatea realizării unei concurenţe loiale pe care ar fi putut s-o realizeze Liceul Teoretic Negreşti-Oaş, referitor la nivelul educaţiei elevilor.

Şcolile gimnaziale din oraş au funcţionat, în general, cu două clase pe nivel, cu mici excepţii, fără a fi afectate de clasa gimnazială de la LTNO. Dacă ISJ-ul ar fi decis două clase la Şcoala nr. 3, trei clase la nr.1 şi una la LTNO sau trei la Şcoala nr. 3, două la nr. 1 şi una la LTNO, în funcţie de sălile de clasă de care dispun, astfel încât anumite clase să nu se plimbe dintr-o sală în alta în funcţie de orele de sport, ar fi fost o decizie justificată şi mulţumitoare pentru toţi cei implicaţi, inclusiv pentru elevii şi familiile acestora care îşi doreau şcolarizarea la Liceul teoretic Negreşti-Oaş.

Referitor la punctul 3:

Ultima parte a comunicatului spune ”aprobarea funcţionării clasei a V-a la LTNO nu se justifică”. Nu ni s-au adus motive clare şi pertinente referitor la această lipsă de justificare. (”AŞA PUR ŞI SIMPLU?”)

Ne punem şi următoarele întrebări: De ce Şcoala Gimnazială nr. 1 a cerut doar o singură clasă cu 26 de elevi pentru clasa a VI-a a anului şcolar 2023/2024, deşi au două clase de a V-a cu 40 de elevi. Ce se va întâmpla cu cei 14 elevi? O să rămână repetenţi sau şi-au depus cerere de transfer? ISJ SM nu a ştiut acest lucru din moment ce a aprobat doar o clasă pentru a VI-a de anul viitor? Sau vor face o mega-clasă cu 40 de elevi?

Referitor la punctul 4:

Învăţământul simultan de la şcolile apropiate nu se datorează faptului că la Liceul Teoretic au venit 1-2 elevi dintr-o astfel de şcoală, ci datorită migraţiei românilor în alte ţări, datorită condiţiilor de trai oferite de stat şi, nu în ultimul rând, faptului că MEN şi ISJ-urile din ţară nu au permis şcolilor din mediul rural să funcţioneze cu clase independente la numărul minim de elevi, deşi legea prevede acest lucru, ci doar la un număr mediu stabilit de către MEN.

O altă situaţie este faptul că elevii vin în Negreşti-Oaş încă din clasa pregătitoare, nu doar când încep gimnaziul ( chiar de la grădiniţă).

Acestor elevi şi familiilor acestora li se acordă dreptul de a alege unitatea de învăţământ pe care să o frecventeze, în schimb celor care doresc să aleagă clasa a V-a la gimnaziul liceului nostru, nu.

OBSERVAŢIE:

Unele clase de la şcolile gimnaziale din localitate au un număr mare de elevi din localităţile limitrofe, unele chiar jumătate.

Întrebare: Liceul Teoretic Negreşti-Oaş provoacă clase simultane la şcolile apropiate oraşului.

Referitor la punctul 5:

Dacă MEN şi ISJ au primit acea sesizare la care se face referire, ar fi trebuit să înştiinţeze unitatea de învăţământ astfel încât să aflăm doleanţele părinţilor respectivi (din informaţiile pe care le avem în urma discuţiei de la ISJ de săptămâna trecută,- miercuri 25 ian. – ar fi vorba de o singură persoană), astfel încât să încercăm să lămurim şi să remediem această situaţie problemă, în condiţii legale.

Datorită unei sesizări de care noi nu am avut cunoştinţă s-a ajuns la motivul de a hotărî, pur şi simplu, desfiinţarea clasei a V-a, după 30 de ani de funcţionare, post 1989 şi alţi zeci de ani înainte de 1989. Constatăm că sesizarea nu a avut finalitate, eventual, finalitatea – echivalent- desfiinţarea clasei a V-a.

Referitor la numărul de solicitări depuse, acestea nici nu erau obligatorii, nici celelalte colegii sau licee teoretice nu au depus astfel de tabele cu solicitări şi li s-a aprobat funcţionarea gimnaziului. Nici liceul nostru nu a depus aceste solicitări timp de 30 de ani. De ce acum sunt necesare? Mai mult solicitările pentru clasa a V-a trebuie să fie depuse de către părinţi, după aprobarea Planului de Şcolarizare într-un interval stabilit ulterior. Punem în evidenţă şi timpul scurt în care am fost forţaţi de ISJ să depunem acest tabel cu solicitări.

Consiliul de Administraţie al ISJ a avut loc la limita expirării termenului de trimitere către MEN a Planului de Şcolarizare judeţean, fără a mai exista timp pentru contestaţii şi negocieri cu privire la situaţia unităţii noaste, la nivel judeţean.

Referitor la modul deficitar de care suntem acuzaţi că am constituit clasa a V-a anul trecut şcolar, nu ne-au fost indicate deficienţele. Din punctul nostru de vedere totul a fost transparent şi legal, respectând etapele de înscriere şi de realizare a testării. Au fost 31 de elevi înscrişi şi acceptaţi 26, conform legii în vigoare. Considerăm că această afirmaţie este o acuzaţie adresată unităţii noaste.

Semnează membrii Consiliului profesoral