Profesori și elevi de la Liceul Teoretic German, la „Shoping in the basar” în Turcia

În perioada 3-9 noiembrie 2019, un grup de patru profesori și șase elevi de la Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” Satu Mare au participat la întâlnirea de proiect, organizată în cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, Cross Into The Languages (Incursiune în limbi). Gazda întâlnirii a fost partenerul din Konya, Turcia.

Profesorii au participat la diferite activități de formare care au constat în asistențe la ore, utilizarea instrumentelor IT în cadrul orelor de limbă străină, metode de predare interactive, simularea situațiilor din viața reală pentru îmbogățirea vocabularului într-o limbă străină. S-a pus accent pe importanța transcurricularității și interdisciplinarității în cadrul orelor de limbă străină. Au fost pregătite planuri de lecție care să-i ajute pe profesori în atingerea obiectivelor propuse de proiect. Profesorii au purtat discuții cu reprezentanții Inspectoratului Școlar din Konya despre asemănările și deosebirile sistemelor de învățământ ale țărilor implicate în proiect.

În urma discuțiilor purtate au fost stabilite sarcinile ce îi revin fiecărui partener, precum și activitățile care trebuie desfășurate în perioada următoare.

Tema întâlnirii: „Shoping in the basar”

Activitățile elevilor s-au axat pe tema propusă pentru această întâlnire, și anume „Shoping in the basar”. Au fost organizate diferite tipuri de magazine (alimente, îmbrăcăminte, etc.), dar și o piață de alimente în cadrul cărora elevii au avut ocazia să învețe și să exerseze cuvinte și expresii specifice, pe care apoi le-au aplicat cu ocazia vizitei în bazarul/piața reală. Elevii au participat la diferite ore de curs împreună cu colegii lor de la școala gazdă. Au dat teste de engleză, au răspuns la tablă și au activat în cadrul orelor, la fel ca și colegii lor din Turcia.

De asemenea, fiecare delegație a prezentat materialul pregătit despre propria școală și logoul pe care l-a pregătit pentru concursul de logouri.

Vizite la obiective turistice

Elevii au avut ocazia să facă cunoștință și cu istoria și tradițiile orașului Konya și ale regiunii, prin intermediului vizitelor organizate la diferitele obiective (Biserica ortodoxă din secolul III, Valea fluturilor, site-ul arheologic de la Çatalhöyük,– orașul de 10.000 ani, dar și orașele subterane, locuințele de tip peșteră, Hornurile zânelor, cele trei frumuseți (trei stânci faimoase din zonă) sau Valea porumbeilor din Cappadocia).

Participanții au vizitat și un centru pentru activități extrașcolare unde au avut ocazia să cunoască diferite tehnici și metode de utilizare a materialelor naturale și reciclabile în realizarea diferitelor obiecte.

„Următoarea întâlnire va avea loc în februarie 2020 în Slovacia. Pentru această întâlnire, elevii vor pregăti un material prin care își vor prezenta țara.