Profesori de la Liceul Teoretic German, în mobilitate Erasmus+, în Turcia

În perioada 12-15 noiembrie 2018, a avut loc în Izmir, Turcia, prima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ intitulat „Cultivating a sense of Entrepreneurship and initiative by drama”, proiect care se va afla în desfăşurare la Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” Satu Mare, pe parcursul următorilor 2 ani.

Delegaţia română a fost reprezentată în Turcia de profesorii Reka Kiraly (limba italiană), Maria Tite (limba engleză) şi Bogdan Stana (istorie).

Ţările participante la proiect (România, Portugalia, Spania, Italia şi Turcia) s-au reunit în Izmir, la Oğuzhan Özkaya Education pentru discutarea unor diverse aspecte cu privire la cursul de desfăşurare al activităţilor legate de proiect, dar şi pentru a participa la diferite cursuri şi seminarii organizate de specialişti în domeniu din ţările participante.

Teme de seminarii

Cursurile şi seminariile au surprins aspecte variate legate de tema proiectului, cum ar fi: exerciţii de încălzire a vocii (atât pentru micii actori, cât şi pentru profesori), modalităţi de formare şi coeziune a grupului, postură, limbajul corpului, expresivitate, dicţie, încurajarea creativităţii etc., obiectivul principal al proiectului fiind acela de a forma şi cultiva la elevi, aptitudini şi abilităţi utile şi aplicabile în activităţile lor de mai târziu şi în profesiile pe care le vor alege, iar pentru profesori de a-i încuraja să folosească metode şi tehnici creative în actul predării.

Programe de perspectivă

Nu în ultimul rând, au fost discutate datele următoarelor întâlniri. Italia – următoarea gazdă a activităţilor de proiect îşi va aştepta oaspeţii (copii şi profesori) în perioada 10-16 februarie, iar Spania – în 19-25 mai 2019.

Deoarece proiectele Erasmus+ presupun şi o mai bună cunoaştere a ţărilor participante şi, implicit, a culturii acestora, programul a inclus şi o vizită la Efes, o scurtă excursie la Casa Fecioarei Maria şi în satul Sirince, plimbări prin frumosul Izmir (Smirna de altădată), unde specificul local, bogăţia şi diversitatea culturală s-au îmbinat armonios, făcând din această primă întâlnire de proiect o experienţă unică.

Informaţiile au fost transmise de profesoara Maria Tite.