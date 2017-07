Profesor nemulţumit de modul de acordare a gradaţiilor de merit

Recent, Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Satu Mare a acordat 209 gradaţii de merit mai multor categorii de salariaţi din învăţământ. Dintre acestea, 20 de dosare sunt cotate cu peste 90 de puncte. Cu toate acestea, există şi profesori care, deşi au obţinut peste 90 de puncte, nu au primit gradaţie de merit.



Unul dintre aceşti profesori (cotat cu peste 90 de puncte) s-a adresat ziarului nostru exprimându-şi nemulţumirea faţă de această situaţie. Reproducem câteva pasaje din reclamaţia sa.

” Va fi mare scandal. Eu fac sesizare la minister că nu am primit cu (…) puncte. (Nu dăm numărul de puncte pentru a proteja identitatea persoanei – n. red.). Să mi se explice de ce nu am primit din locurile rămase prin redistribuire.Care sunt criteriile după care se acordă la redistribuire. Am fost prima sub linie dar anul trecut au fost date locurile rămase la alte discipline. Şi anul acesta au rămas 21 de locuri. De ce nu s-au dat? (totul e noroc nu muncă pe brânci).

Redistribuire după contestaţii s-a făcut la un director şi la un informatician personal auxiliar. Niciun profesor nu a primit după contestaţii deşi erau locuri şi punctaje peste 60”.

Răspunsul Inspectoratului Şcolar

Mai jos, reproducem integral răspunsul ISJ, semnat de inspectoarea Adriana Dîngă.

”Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră, referitoare la acordarea gradaţiilor de merit în sesiunea 2017, vă transmit următoarele:

Redistribuirea numărului de gradaţii de merit la alte discipline / categorii de personal didactic, respectiv didactic auxiliar s-a realizat conform art. 10 (2) din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 6161 din 22.12.2016.

”Art. 10 (2) În perioada depunerii contestaţiilor, comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar poate hotărî ca gradaţiile de merit rămase neutilizate ca urmare a numărului insuficient de solicitări la anumite discipline / categorii de personal, să fie redistribuite pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la alte dicipline / categorii de personal didactic, respectiv didactic auxiliar. La redistribuire se au în vedere punctajele obţinute în urma evaluării la contestaţie, gradaţiile acordându-se în ordinea descrescătoare a acestora, iar consiliul de administraţie aprobă eventuala redistribuire.”

La nivelul judeţului Satu Mare, având în vedere punctajele obţinute în urma evaluării la contestaţie, s-au redistribuit două gradaţii de merit, una la personal de conducere, îndrumare şi control, respectiv una la personal didactic auxiliar funcţia didactic auxiliară informatician. Celelalte gradaţii de merit rămase neutilizate nu au putut fi redistribuite. Şi în sesiunea 2016 de acordare a gradaţiilor de merit s-a procedat în acelaşi mod.

Comisia paritară, constituită dintr-un număr egal de reprezentanţi desemnaţi de inspectorul şcolar general şi de organizaţiile sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învăţământ din judeţ, a stabilit: – numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate pentru sesiunea 2017 (art. 2(1)); – defalcarea punctajului maxim şi elaborarea grilelor specifice de evaluare (art. 7(4) şi (6)); – numărul de gradaţii de merit pe categorii de personal (didactic de predare / funcţii de conducere, îndrumare şi control / didactic auxiliar), precum şi pe discipline de învăţământ (art. 7(7)); – punctajul minim de acordare a gradaţiilor de merit (art. 7(7)).

Informaţiile au fost publicate pe pagina web a inspectoratului şcolar www.satmar.ro

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale au participat în calitate de observatori la toate lucrările din cadrul procedurii de acordare a gradaţiilor de merit, au avut acces la toate documentele comisiei şi au avut dreptul să consemneze în provesul-verbal propriile observaţii”, se precizează în răspunsul ISJ.