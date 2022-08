Prof. Cătălin Ardelean, de la LPS Satu Mare, câştigător al unui concurs tare de şah

Catedra de şah din cadrul Liceului cu Program Sportiv Satu Mare ne informează că Poiana Braşov a reprezentat timp de o săptămâna o oază de răcoare, dar şi un punct de revedere pentru “iubitorii sportului minţii”.

Un hotel a fost atât locul unde 194 de şahişti (cumulat în cele 4 secţiuni), din 4 ţări, au încercat să-şi prezinte iscusinţa pe tablă cu 64 de pătrăţele, dar şi cadrul propice relaxării. Piscină mare, saunele, salina, terasele erau locurile tradiţionale de împărtăşit gânduri între prietenii şahişti. Ziua liberă a constituit pentru o bună parte a participanţilor un prilej de a savura peisajele de la înălţimea telecabinei. Revenind la concurs, acesta s-a desfăşurat în perioada 24-31 iulie, purtând titulatura “Festivalul Internaţional de Şah al Braşovului”, ajungând la ediţia a 6-a.

De la LPS au participat:

• Grupa principală (Elo peste 1.800), 61 participanţi:

– Profesorul Cătălin George Ardelean

– Profesorul Alexandru Stanciu

– Radu David (Ducu)

– Ştefania Sălăjan

– Ionuţ Iuga

– Vladimir Sofronie (sportiv cu dublă-legitimare CS Logic 64 Braşov – LPS Satu Mare)

• Grupa Elo sub 1.800:

– Sară Sunea (sportivă cu dublă-legitimare LPS Satu Mare + Tinerii Lei Baia Mare )

Profesorii sătmăreni, pe podium

La capătul celor 9 runde, câştigătorul a fost Cătălin Ardelean (7 puncte, premiu de 5.000 lei), iar pe 3 Alexandru Stanciu (6,5 puncte, premiu de 2700 lei), podiumul fiind completat de marele maestru Andrei Istratescu. Chiar dacă activitatea celor doi profesori este axată în mod fundamental pe educarea şi pregătirea şahistă a tinerilor sportivi, rezultatele vin să certifice faptul că LPS este clubul sătmărean la care dascălii sunt şi şahişti reali.

Evoluţia copiilor a fost una bună, aproape toţi reuşind creşteri semnificative la Elo şi arătând un nivel mulţumitor în majoritatea partidelor.

Cel mai bine s-a descurcat Radu David, şahistul de 14 ani izbutind ca timp de 7 runde să se afle în lupta pentru podium. Dincolo de faptul că Elo-ul sau live a ajuns la 22.30, este înbucurătoarea maturizarea sa menţinerea unui nivel optim de concentrare a atenţiei pe parcursul câtorva ore, cât şi stabilitatea emoţională de care da dovadă. Rezultatele mai însemnate sunt victoriile împotriva MI Alexandru Manea (cu oarecare şansă) şi Hunor Antal, cât şi remiză cu negrele împotriva marelui maestru Andrei Istratescu. În total 5,5 puncte, un loc 12 pe general şi locul 4 între cei cu Elo 2.200.

Ducu urmează să participe în luna septembrie la Campionatul Mondial de Juniori, astfel că sunt motive de aşteptat cu încredere această întrecere. În cazul lui amintim că în afară de antrenamentele din cadrul LPS Satu Mare, se bucură de ajutorul unui om, prieten şi antrenor extraordinar, Gergely Szabo, selecţionerul echipei naţionale feminine.

Evoluţii îmbucurătoare

Destul de bine s-a descurcat şi Vladimir Sofronie. În cazul lui jocul a fost în general bun în primele 2 ore după care apărea o anumită scădere în joc. Chiar dacă din punct de vedere intelectual cu siguranţă nivelul de dezvoltare este superior vârstei biologice de doar 9 ani, din punct de vedere fizic e greu încă să reziste în faţă unor juniori mai mari sau a unor adulţi. Câteva ratări pe final l-au privat de un rezultat superior, totuşi sunt destule elemente pozitive, dincolo de cele 3 puncte agonisite. Ţinând cont şi de implicarea emoţională, şahistă şi financiară a părinţilor, amândoi şahisti de performanţă, antrenorii sunt optimişti în privinţa viitorului sau sportiv.

Ştefania Sălăjan a început incredibil concursul, cu 2 victorii împotriva unor adversari mult mai bine cotaţi. De menţionat că ea a ales să joace în turneul principal, deşi clasificarea Elo îi permitea să joace şi în grupa secundară. A urmat o perioada mai grea, când a fost în general depăşită în partea de tehnică de final. În privinţa ei e nevoie atât de mai mult studiu individual, cât şi de îmbunătăţirea în cadrul antrenamentelor a tehnicii. Oricum putem vorbi de un concurs reuşit şi o bună pregătire pentru participarea la Superliga feminină.

Ionuţ Iuga e foarte pasionat de şah şi dornic să muncească. Rezultatele sale încă nu reflectă nivelul de cunoştinţe şi potenţialul de care dispune. Mai multă încredere la partida şi mai ales o mai mare stabilitate i-ar aduce punctaje superioare la concursuri. Aici a reuşit să strângă 4 puncte.

Sară Sunea e o fetiţă de doar 10 ani, cu abilităţi foarte bune fiind campioană României la această categorie de vârstă, atât la şah clasic, cât şi la blitz. Are şi avantajul unei familii deosebite, capabile de eforturi nelimitate pentru a-i asigura cadrul ideal dezvoltării şahiste. Evoluţia ei a fost antagonică, cu destule erori în prima parte şi consistentă în ultimele 4 runde. Strict şahistic, principala problema rămâne deschiderea. Aflată la momentul schimbării repertoriului, în mod vizibil are probleme de înţelegere a poziţiilor survenite în prima parte. Dat fiind că ea va participa atât la Campionatul European sub 10 ani, cât şi la cel Mondial, îmbunătăţirea acestui aspect ar trebui să fie o prioritate.

Şahul, această simbioză dintre joc, sport şi artă reuşeşte să atragă oameni de toate vârstele. Astfel în acelaşi concurs i-am regăsit pe Viktor Szabo (6 ani) şi pe Mihai Hlinschi (88 de ani).“Pentru condiţiile excelente merită maxime aprecieri Dana şi Ciprian Nanu. Sala spaţioasă, apă şi sucurile puse la dispoziţie gratuit tuturor participanţilor, transmisia pe internet a evenimentului, biletele la Dino Parc oferite copiilor au făcut sejurul foarte plăcut. Dincolo de aspectele obiective favorabile, aceştia au contribuit la crearea unui climat prietenos, lipsit de încrâncenarea specifică unei competiţii. Sunt convins că aproape toţi cei 194 de participanţi au plecat cu gândul de a repetă şi în 2023 frumoasă experienţă”, a declarat profesorul Cătălin Ardelean.