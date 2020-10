Producţia de vin a României a scăzut în acest an până la 3,6 milioane hectolitri

Producţia de vin a României a scăzut în acest an cu 7% comparativ cu anul trecut, până la 3,6 milioane de hectolitri, potrivit estimărilor preliminare publicate recent de Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului (OIV). La nivel global, OIV estimează că producţia de vin va rămâne sub media din ultimii cinci ani, afectată de volumele reduse din America de Sud şi Uniunea Europeană. Astfel, producţia mondială de vin se va situa în acest an între 253,9 şi 262,2 milioane hectolitri.

2020 va fi al doilea an consecutiv în care producţia mondială de vin va fi sub media multianuală, după ce în 2018 a urcat la un nivel record de 294 milioane hectolitri. „Aceasta nu trebuie considerată în mod necesar ca o veste negativă pentru sectorul vinului, având în vedere contextul actual, unde tensiunile geopolitice, schimbările climatice şi pandemia de COVID-19 generează un nivel ridicat de volatilitate şi incertitudine pe piaţa globală a vinului”, a informat OIV într-un comunicat de presă.

Viile din Uniunea Europeană au beneficiat de condiţii meteo favorabile însă producţia de vin a rămas sub medie deoarece producătorii şi guvernele au decis să limiteze producţia pentru a contracara impactul negativ al pandemiei asupra pieţei mondiale. De exemplu, în Franţa producătorii de şampanie au convenit cu viticultorii să strângă cu 20% mai puţini struguri decât anul trecut, în încercarea de a-şi reveni după scăderea vânzărilor provocată de coronavirus.