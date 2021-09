Producţia de miere ar putea ajunge în acest an la 18.000 de tone

Producţia de miere din acest an va fi mai bună decât în 2020, fiind estimate undeva la 17.000 – 18.000 tone, dar totuşi va fi un an modest faţă de cei în care se obţineau peste 30.000 tone de miere, susţine preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea.

„Există o ciclicitate a anilor buni apicoli, în sensul în care 2018 a fost un an deosebit de valoros, iar atunci România a figurat ca fiind cea mai mare producătoare de miere din Europa. De atunci a început declinul. Ciclicitatea se referă la faptul că, după un an valoros pentru apicultură, urmează trei-patru ani mai puţin buni, şi se va ajunge poate la cinci ani. Şi asta nu din cauză că nu avem albine, că nu avem profesionişti sau c[ nu avem o bază meliferă, le avem pe toate acestea, problema este legată de aceste schimbări climatice. Se va ajunge ca abia o dată la 5 ani apicultorul să fie mulţumit pentru roadele muncii albinei şi a muncii sale. Anul acesta, într-adevăr, este mai prolific comparativ cu 2020, producţia medie este de 50-55% dintr-un an bun, în unele locuri chiar 60%, dar totuşi va fi un an modest fa\[ de o producţie de 30.000 – 32.000 tone de miere într-un an bun. Estimările noastre pentru 2021 sunt undeva sub 20.000 tone, respectiv 17.000 – 18.000 tone de miere. Vom vedea ce spune şi statistica despre această producţie de miere”, a declarat Ioan Fetea, la Târgul Naţional al Mierii care s-a desf[;urat la Bucure;ti `n ultimul weekend.

El a precizat că pentru apicultori este foarte greu să vândă şi această mică producţie de miere din cauza importurilor care vin din Ucraina, miere care de multe ori este adusă din China la preţuri derizorii. „Din păcate, nu putem să concurăm cu mierea din Ucraina, care de fapt este adusă din China şi am înţeles că nu va mai suporta nici taxe vamale şi va intra în Europa nelimitat. E un control pe care îl pierdem total. Europa va pierde mult cu această invazie. Nu este corect pentru produsele autohtone, mai ales pentru România, care, din păcate, nu este un consumator de miere”.

Cum au fost afectaţi apicultorii de pandemie şi de lipsa unor astfel de evenimente? Unii, chiar dacă au avut pierderi, au reuşit să se adapteze vânzând mierea clienţilor fideli, trimisă prin curierat, în timp ce alţii susţin că au avut de câştigat ocupându-se foarte mult de inovare, iar acum sunt prezenţi la târg cu produse noi.