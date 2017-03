Procedura privind schimbarea șefilor DNA și Parchetului General se închide la președintele Iohannis

Procedura privind schimbarea șefilor Direcției Naționale Anticorupție și Parchetului General „se închide” la președintele Klaus Iohannis, a afirmat, joi seara, premierul Sorin Grindeanu.



„Nu ține de atribuțiunile ministrului Justiției, nici măcar ale prim-ministrului schimbarea șefilor de la DNA și de la Parchetul General. (…) Procedura se închide, conform legii, la președintele Iohannis. (…) Prin această evaluare pe care domnul ministru Tudorel Toader a făcut-o putea, eventual, să declanșeze procedurile”, a declarat Grindeanu, la RTV.

Totodată, premierul a reiterat faptul că evaluarea a fost făcută de ministrul Justiției, conform legii.

„Așa cum am declarat și eu, și președintele Dragnea în aceste săptămâni, am lăsat (…) ca cel care are atribuții în acest domeniu, și anume ministrul Justiției, să facă această evaluare. A și declarat dânsul că n-a avut niciun fel de presiuni, nu a intervenit nimeni. A făcut o evaluare (…) argumentată pe decizia Curții Constituționale. Pentru mine, faptul că (…) pentru prima dată cineva își permite să facă o evaluare și să continue această evaluare printr-o monitorizare atentă a activității Parchetului General și a DNA e un lucru nou. (…) Un lucru normal părea (…), în urmă cu luni sau ani, anormal”, a mai spus Grindeanu.

Potrivit premierului, lucrurile „au luat-o în ultimii ani pe un făgaș anormal”.

„Important e ca aceste instituții, fie că vorbim de Parchetul General, de DNA, de DIICOT, (…) să funcționeze normal”, a precizat prim-ministrul.

Șeful Executivului a mai afirmat că lupta anticorupție trebuie „depersonalizată”.

„Aceste mecanisme trebuie să funcționeze și dacă e domnul Lazăr procuror general sau nu e și dacă doamna Kovesi e sau nu șefă la DNA”, a afirmat Grindeanu, citat de Agerpres.

Premierul a mai spus că rostul Ministerului Justiției este să restabilească „echilibrul”.

„Poate pare o fractură de logică și poate chiar și e în firul acelei evaluări. (…) Acea evaluare este 90%, poate mai bine, despre decizia Curții Constituționale și modul în care aceste instituții au greșit. (…) Prin decizia Curții Constituționale se spune exact unde s-a greșit, dar nu e pentru prima dată când s-a întâmplat lucrul ăsta. (…) Rostul Ministerului Justiției și al ministrului Justiției e să restabilească acest echilibru. (…) Conform deciziei Curții Constituționale, a existat acest dezechilibru”, a afirmat Grindeanu, comentând concluziile raportului de evaluare al șefilor DNA și Parchetului General.