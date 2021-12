Procedura de plată pentru beneficiarii măsurii HoReCa începe pe 14 decembrie

Procedura de plată pentru beneficiarii măsurii HoReCa va începe în 14 decembrie, urmând ca în acest an să fie achitată suma de un miliard de lei către antreprenorii din sector, a anunţat ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Constantin-Daniel Cadariu.”Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului nu reprezintă doar o denumire frumoasă. Avem măsuri concrete care pot şi trebuie să susţină mediul antreprenorial, iar primul pas este să le oferim tuturor celor care fie au aplicat pentru aceste măsuri, fie sunt deja beneficiari, predictibilitate.

Acum, la mai puţin de 2 săptămâni de la preluarea mandatului, mă bucur să anunţ că schema HoReCa este pe drumul cel bun, iar din 8.369 de antreprenori care au primit scrisoare de acceptare, 8.100 deja au trimis contractele semnate înapoi către minister, iar pe 14 decembrie începe procedura de plată. Anul acesta va fi plătită suma de 1 miliard de lei către antreprenorii din HoReCa, urmând ca la începutul anului viitor să fie plătită şi diferenţa de aproximativ 1,2 miliarde de lei, în conformitate cu numărul dosarelor depuse şi aprobate”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu, potrivit unui comunicat al ministerului transmis miercuri Agerpres.

Situaţia implementării schemelor de ajutor de stat derulate de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului a realizat o analiză privind situaţia implementării schemelor de ajutor de stat derulate de instituţie. Este vorba despre măsurile dedicate compensării pierderilor suferite ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19, respectiv M1, M2 şi HoReCa, dar şi separat Start-Up Nation.

În ceea ce priveşte instrumentele de sprijin instituite prin OUG 130/2020, pentru Măsura 1 (M1) – Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile, pe 23 noiembrie s-a încheiat al doilea apel de finanţare, iar numărul aproximativ de aplicanţi este de 33.000, rezultând suma de aproximativ 66 milioane de euro. În următoarea etapă are loc analizarea cererilor depuse, contractarea şi efectuarea plăţilor la începutul anului viitor.

Pentru Măsura 2 (M2) – Granturi pentru capital de lucru, aproximativ 2.966 de companii nu au primit, încă, ajutorul de stat. Aceste restanţe însumează aproape 570 milioane de lei, se precizează comunicatul citat.

În bugetul pe anul 2021, această sumă nu a fost inclusă, însă ministrul îşi propune indentificarea unor soluţii pentru acoperirea diferenţei în anul viitor.

„Totodată, în legătură cu Programul Start-Up Nation, ultimul apel de finanţare, cel din 2018, are alocat în bugetul pe anul acesta suma de 40 de milioane, necesară achitării ultimelor 200 de contracte. Mai avem nevoie doar de certificările de la faţa locului, care sunt realizate de către partenerii noştri – băncile cooptate în program. Sper că, până la finalul lunii decembrie, ministerul să se achite de datorii, dar acest lucru depinde, aşa cum am subliniat, şi de atingerea obiectivelor asumate de către beneficiari. Îmi doresc ca acest program să fie reluat şi în anul 2022. În acest sens am realizat şi arhitectura bugetului pentru anul viitor”, a completat Constantin-Daniel Cadariu.

Cea de-a treia măsură instituită prin OUG 130/2020 – Granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor a fost blocată în cursul acestui an, însă instrumentul a fost preluat de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prin Programul Operaţional Competitivitate, Măsura 4.1.1. „Investiţii în activităţi productive”, prin care microîntreprinderile, firmele mici şi mijlocii (IMM) vor putea obţine fonduri europene între 50.000 şi un milion de euro.