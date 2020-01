Probleme cu gheața în parcările din cartiere

O sătmăreancă ne-a contactat recent la redacție, nemulțumită fiind de unele aspecte privind parcarea din municipiul Satu Mare.

„Este mare înghesuială la fiecare început de an pentru prelungirea abonamentelor la parcarea din cartiere. Plătim tot mai mulți bani, dar consider că nu ni se oferă nimic în plus. Adică avem acel loc de parcare și atât. Cu greu sunt marcate acelele linii despărțitoare, poate nici o dată pe an. În plus, pe timp de toamnă se adună frunzele, locurile nu sunt curățate. Unde mai punem că asfaltul este tot mai prost, apar crăpături, gropi, iar ele rămân așa. Acum că tot suntem în anotimpul rece, mergem în parcare ca pe patinoar. De ce nu împrăștie Primăria material prin curți care să ne ajute să nu ne rupem picioarele până ajungem la mașini? Zăpada nu o ia nimeni din parcări când cade în cantități mai mari. Atunci pentru ce plătim acei bani? Nu ar trebui ca serviciile să fie mai complexe? Nu s-ar supăra nimeni să aibă anumite beneficii, să ne modernizăm, să fim mai europeni. Nu doar să luați bani. Acum se pot ridica și mașini. Dar în Micro 14 sunt două autovehicule care de luni bune n-au fost mișcate. :i sunt parcate ilegal. Dau două exemple. În spatele blocului 17, nr. 1, de pe Cloșca, există un Audi A6 cu numărul SM 26 RIH. Este parcat de luni bune pe colț, în spatele bisericii, înaintea ultimului loc de parcare. :oferii care circulă pe acolo trebuie să ocolească acea mașină. Dar nimeni de la ADP nu se autosesizează. Mai jos, pe Aleea Timișului, în capăt, pe trotuar, este o mașină Renault SM 15 BEM, abandonată de mai bine de un an. Nu o ridică nimeni de acolo? Nici măcar avertisment nu apare pe parbriz. Cei în măsură sunt ocupați să împartă amenzi pe Centru…”, ne transmite S. Renata, locuitoare pe bulevardul Cloșca.