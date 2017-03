Principalele mișcări de trupe din Liga a IV-a Elite

Primul campionat de fotbal din județ se reia la sfârșit de săptămână

Vacanța din primul campionat de fotbal al județului Satu Mare ia sfârșit în weekend. Liga a IV-a Elite are programată prima etapă din sezonul de primăvară, a 12-a a sezonului 2016-2017. Iar cele mai bune echipe sunt gata de acțiune, vin după o perioadă mai lungă în care s-au pregătit intens.

S-au jucat multe meciuri de pregătire cu echipe din județ, din alte părți, chiar și din Ungaria. Iar loturile au fost definitivate în mare parte, având în vedere că perioada de transferuri se încheie cu 48 de ore înainte de startul campionatului. Mai mulți antrenori s-au confruntat cu o problemă. Au adus jucători în pregătiri, iar pe ultima sută de metri au ales să se transfere în alte părți. Dar nu acesta este subiectul nostru de azi.

Pe parcursul ultimelor zile am contactat mai mulți oficiali ai echipelor din Elite. N-am reușit aflăm informații de la toate echipele, dar în mare putem să consemnăm cele mai importante mișcări de trupe. S-au conturat obiectivele, s-au făcut lucrări la terenurile de joc, etc. În cele ce urmează vă prezentăm plecările, sosirile și obiectivele echipelor pe care am reușit să le contactăm. Le luăm în ordinea clasamentului după sezonul de toamnă.

Unirea Tășnad

Plecări: Adrian Micaș (Dorolț)

Sosiri: Imre Nagy (Victoria Carei), Flavian Moș (Merk Vallaj – Ungaria), Balazs Bakai (AS Căpleni), Robert Bencze (Sănătatea Cluj)

Obiectiv: locul 1

Talna Orașu Nou

Plecări: Marius Pop (Recolta Dorolț), Vlad Robotin (Moftinu Mic)

Sosiri: Fazecaș (Recea), Filip (Recea), Cristofer (AS Livada), Jakkel (Dorolț), Demian Marian-Rareș

Obiectiv: locurile 1-3

Victoria Carei

Plecări: Peter Pozsonyi, Marius Vancea, Zsolt Reszler, Raul Ritli, Ovidiu Ardelean, Cristian Pop, Cristian Cura

Sosiri: Imi Templfi (Ungaria), Ciprian Lauruk (Dorolț), Ovidiu Socaci (Beltiug), Radu Socaci (Beltiug)

Obiectiv: câștigarea tuturor meciurilor

Energia Negrești

Plecări: Lucian Lohan (Certeze)

Sosiri: Laur Nemeș (FC Olimpia)

Obiectiv: locurile 1-4

Știința Beltiug

Plecări: Daniel Godje, Ovidiu Socaci, Radu Socaci, Alin Merce, Ciprian Cireap, Patrik Pop, Manu Mureșan, Demian Marian-Rareș, Lucian Giurgiuman, Gabriel Lipai

Sosiri: Adrian Micaș (antrenor) – Raul Mulcuțan (Decebal), Sebastian Istrate, Marius Baciu (Decebal), Marius Sas (Decebal), Iancu Roșian (Ardud), Cristian Pop (Ardud), Eric Srepler, Shanat Fady, Norbert Bogar

Obiectiv: locurile 3-6

Luceafărul Decebal

Plecări: Marius Baciu (Beltiug), Raul Mulcuțan (Beltiug), Marius Sas (Beltiug), Alex Stoica

Sosiri: Cristi Popa (antrenor) – Cosmin Fărcaș (Doba), Richard Gulya (Dorolț), Attila Mandi (Dorolț), Eduard Bob (Dorolț), Daniel Godje (Beltiug), Ciprian Cireap (Beltiug), Patrik Pop (Beltiug), Norbert Pintye (Csenger), Ionuț David (Someșul Satu Mare)

Obiectiv: locurile 1-3

Voința Doba

Plecări: Cosmin Fărcaș (Doba)

Sosiri: Florin Ursan (Micula), Mirel Boitor (Vetiș), Richard Oros (Vetiș), George Lupușan (Moftinu Mic), Daniel Moț

Obiectiv: locurile 3-6

Recolta Dorolț II

(-)

Turul Micula

Plecări: Florin Ursan (Doba)

Sosiri: Liviu Ivasuc (Victoria Carei), Ionuț Lihet (Decebal), Serami Feyes (Moftinu Mic), Florin Puți (Oar), Martin Geruș, Tudor Țuțuraș

Obiectiv: top 6

Victoria Apa

(-)

Crasna Moftinu Mic

Plecări: (-)

Sosiri: Gabriel Lipai (Beltiug), Vlad Robotin (Orașu Nou), Alin Merce (Beltiug), Lucian Giurgiuman (Beltiug), Ciprian Rebegea (Dorolț)

Obiectiv: formarea unei echipe competitive pentru sezonul următor

Viitorul Vetiș

(-)

Orele exacte de disputare le vom prezenta odată cu primirea oficialilor delegați de către Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare. Până atunci vă lăsăm cu meciurile primei etape și clasamentul de unde se pornește.

Programul etapei a 12-a:

Sâmbătă, 25 martie

• Doba – Negrești

Duminică, 26 martie

• Orașu Nou – Apa

• Micula – Tășnad

• Decebal – Carei

• Beltiug – Dorolț II

• Vetiș – Moftinu Mic