Primul interviu cu Ştefan Mureşan, noul director de la CSM Satu Mare

Zilele trecute le-am vizitat pe baschetbalistele de la CSM Satu Mare la un antrenament. Tot zilele trecut am promis că vom reveni cu primul interviu pe care ni l-a acordat Ştefan Mureşan având funcţia de director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. Aşa cum ştiţi, Ştefan Mureşan îl înlocuieşte pe Vasile Fogel în fruntea clubului sătmărean. Are 29 de ani şi peste 10 ani de activitate sportivă (scrimă – floretă) la CS Satu Mare. Printre altele, este licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport la Universitate de Vest Vasile Goldiş şi are o calificare profesională de antrenor obţinută la Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor la Bucureşti.

În continuare vă prezentăm cu un scurt interviu cu noul director de la CSM.

– Cu ce gânduri aţi venit la CSM Satu Mare?

– Gândul de bază este să ducem mai departe ceea ce au reuşit să construiască preşedinţii anteriori, să ducem mai departe rezultatele bune şi să încercăm să obţinem rezultate sportive cât mai bune.

– V-aţi obişnuit cu noua funcţie?

– Încă nu m-am familiarizat de tot, dar la club există o echipă bună. Ştiu pentru că am mai lucrat cu ei. Vom susţine toate ramurile sportive pe care le avem, 8 la număr, şi împreună cu colegii vom încerca să punem lucrurile problematice la punct. Vrem să obţinem rezultate cât mai bune, iar primul gând pe care-l avem acum este câştigarea titlului naţional la baschet feminin. Şi la fotbal ne dorim să fim printre locurile fruntaşe, unde ne este locul. Vrem să sprijinim sportivii, cum recent i-am premiat la scrimă pe Alex Oroian şi Nagy Lehel, finalişti la Cupa României de spadă, ambii obţinând rezultate mari pentru noi, dar mai ales pentru Alex. Pe cei mai buni ne dorim să-i scoatem la lumină, să vadă oamenii că avem rezultate şi sportivi buni.

– Doriţi să faceţi schimbări la secţiile de la CSM Satu Mare?

– Deocamdată suntem în faza de a analiza ceea ce se întâmplă la fiecare secţie. Aşteptăm să se termine sezonul de baschet, după cel de fotbal, şi apoi vom vedea care sunt lucrurile pe care trebuie să le păstrăm şi care sunt eventualele schimbări pe care trebuie să le facem. După analiză vom vedea şi cum împărţim bugetul. El a fost aprobat şi probabil în toamnă vom avea nevoie de o rectificare. Bugetul este la fel ca anul trecut şi la asta ne vom putea aştepta şi pe viitor. Tot pe viitor îmi propun să aduc şi sponsori la club. Dar pentru început vrem să întărim brand-ul CSM şi tot ceea ce aparţine de club. Apoi vom putea apela la sponsori. Deocamdată nu am avut discuţii despre handbal, secţia fiind suspendată. Dar vom avea discuţii, vom analiza. Să ajungem în prima ligă de handbal este cam mult financiar, peste 2 milioane de lei. Ar fi un efort mare, iar din bugetul actual nu putem să susţinem aşa ceva. Putem să analizăm şi introducerea floretei la secţia de scrimă, dar în prezent sunt copii. Vom regândi sistemul, dar suntem mulţumiţi deocamdată de secţia de scrimă, pentru că recent a adus o Cupă. Ca fost scrimer, îmi doresc să îmbunătăţesc puţin secţia de scrimă.