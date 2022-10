Primele proteste anti-scumpiri

Protestul de duminică are meritul a fi prima acţiune de stradă împotriva scumpirilor.

Că nu au ieşit în stradă sute de mii de persoane, deşi toată lumea este profund nemulţumită, are o explicaţie simplă: partidul care a organizat protestul are un electorat de doar 10-15%.

De asemenea, trebuie ţinut seama de faptul că la guvernare se află ambele partide mari, precum şi UDMR.

Dacă facem o comparaţie cu protestul din 10 august 2018 la care au participat peste 100.000 de persoane avem în faţă imaginea distorsionată a modului în care reacţionează opinia publică la măsurile luate de guvern.

În august 2018 protestele au fost provocate de intenţiile guvernului PSD de a modifica legile justiţiei în aşa fel încât să-l scape pe Liviu Dragnea de puşcărie. Marele miting a fost iniţiat de PNL şi USR. Au venit românii din străinătate, Diaspora fiind vedeta protestelor. Dar ceea ce au consacrat ca mare mitig au fost violeneţele la care au fost supuşi participanţii de către forţele de ordine.

Acum protestele sunt de ordin social şi economic. Aşa cum am spus, la proteste nu participă electoratul PSD şi PNL. La rândul lui, USR nu doreşte să fie alăturat partidului lui George Simion. Se poate considera, aşadar, că protestatarii de duminică au fost doar membri şi simpatizanţi AUR.

Fiind vorba despre proteste organizate de un partid catalogat extremist sau anti-sistem, guvernul nu va lua în serios doleanţele protestatarilor.

Preţurile la energie, de fapt la toate produsele, îşi vor continua ascensiunea fără nicio legătură cu realitatea. Fiecare comerciant, fiecare furnizor de utilităţi, îşi poate pune preţul pe care-l doreşte. În numele liberalizării preţurilor, guvernul a renunţat la toate pârghiile de control. Se prea poate ca guvernul să nici nu aibă capacitatea de a înţelege ce se întâmplă în piaţă, cu repercusiuni catrastrofale pentru viaţa oamenilor, pentru nivelul de trai în scăderea drastică.

În aceste condiţii dacă unul din cele două partide ar ieşi de la guvernare, ar putea organiza proteste scoţând în stradă sute de mii de persoane.

PNL nu poate renunţa la guvernare din cauza preşedintelui Iohannis provenit din partidul primului ministru Nicolae Ciucă. Prin urmare, liberalii sunt condamnaţi să rămână la guvernare până la sfârşitul mandatului prezidenţial.

În conjunctura actuală, extrem de dramatică, dacă PSD iese de la guvernare ar putea câştiga toate alegerile din anul 2024. Problematice pentru PSD rămân doar prezidenţialele. Cu toate că au avansat câteva nume, social-democraţii nu au dibuit o personalitate carismatică pentru a-i propune să candideze ca independent susţinut de PSD. Dar până la alegeri este timp suficient pentru PSD şi PNL să se certe, să se împace, şi iarăşi să se certe pentru a se împăca din nou.

Poate chiar cu ocazia acestui miting anti-scumpiri să se işte o mică dispută între cele două partide.

Şansele unui miting să fie băgat în seamă sunt strâns legate de modul în care acţionează forţele de ordine. Dacă protestele sunt înecate în sânge, dacă protestatarii, bătrâni, femei, copii, sunt agresaţi de forţele de ordine, se creează o stare emoţională, iar reacţiile opiniei publice, ale presei, sunt pe măsură.

Începutul violenţelor a fost făcut în urmă cu câteva nopţi când micul grup a lui George Simion a fost evacuat în forţă, cu o nejustificată violenţă din partea poliţiei şi jandamrilor dintr-un autobus staţionat la ora 3 noaptea în faţa guvernului.

Cu cât forţele de ordine sunt mai multe, în raport cu numărul protestatarilor, cu cât jandarmii sunt mai violenţi, cu atât mai mult mitingul îşi atinge scopul.

Este un fel de a spune, pentru că actualii guvernanţi nu ţin seama de opinia publică. PSD continuă să se menţină în atenţie prin promisiunile mereu amânate de majorare a pensiilor, iar PNL, cu o mai mică intensitate, îi ţine isonul, ignorând economia reală.

Mediul de afaceri este la fel de afectat ca fiecare cetăţean. Mai mult decât PSD, cel recomandat de însăşi doctrina lui să ia măsuri de susţinere a economiei este PNL.

Ca partid de dreapta, ca partid care pretinde că baza electoratului său este clasa de mijloc, dar şi antreprenorii, liber-profesioniştii, oamenii cu iniţiativă, PNL nu-şi onorează doctrina.