Primele meciuri oficiale din fotbalul județean în anul 2017

Fotbalul județean revine în atenția sătmărenilor odată cu sfârșitul acestei săptămâni. Primul campionat care începe sezonul de primăvară este cel al Ligii a V-a. Se va juca pentru etapa a 11-a din sezonul 2016-2017. Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare ne-a comunicat programul și oficialii delegați pentru ziua de sâmbătă. Toate meciurile se joacă duminică de la ora 15:00. Iată programul:

Seria A

Duminică, ora 15:00

• C. Craidorolț – AS Ghenci (Arbitri: L. Pop, R. Botoș, F. Moișa. Observator: Ghe. Niță)

• Chesi Hodod – Platanul Marna (C. Chiriloaia, C. Zsigrai, A. Bors, I. Vigu)

• Olimpia Căuaș – Viitorul Lucăceni (C. Rebegea, A. Sulyok, G. Costea, I. Iuhas)

• Dacia Supur – Victoria Tiream (Ș. Peneghi, K. Toth, A. Redai, Z. Torok)

Seria B

Duminică, ora 15:00

• Egri Agriș – Dorolț – Dara III (S. Petruț, S. Tăbăcaru, V. Deac, N. Ciarnău)

• Prietenia Crucișor – Cetate Ardud (E. Pop, A. Bauer, I. Bauer, I. Borz)

• Unirea Bercu – Ugocea Porumbești (A. Mandi, S. Nagy, T. Popescu, I. Turtureanu)

• Codreana Homoroade – A. Craidorolț (B. Tincu, S. Bathory, M. Miklos, B. Brudașcă)