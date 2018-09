Primele meciuri din grupele Ligii Campionilor

Odată cu sezonul 2018-2019 se modifică şi orele de start din grupele Ligii Campionilor. S-a renunţat la tradiţionala oră “21:45”, iar acum vor fi jocuri de la ora 19:55 şi 22:00.

Motivul este cât se poate de simplu. În acest mod pot fi televizate mai multe meciuri, iar reţeta financiară va fi una mai de succes. Iar de câştigat are şi iubitorul de fotbal. Marţi sunt programate opt meciuri din primele patru grupe. Program:

Grupa A

• Monaco – Atl. Madrid (22:00)

• Club Brugge – Dortmund (22:00)

Grupa B

• Inter – Tottenham (19:55)

• Barcelona – PSV (19:55)

Grupa C

• Steaua Roşie – Napoli (22:00)

• Liverpool – PSG (22:00)

Grupa D

• Schalke – Porto (22:00)

• Galatasaray – Lok. Moscova (22:00)

Cele mai importante meciuri se văd pe canalele Digi Sport, Telekom Sport, Look Plus şi Look TV.