Primele jocuri din an, din eşalonul al patrulea judeţean (Programul returului)

Oficialii delegaţi de AJF Satu Mare

La sfârşitul acestei săptămâni ia startul sezonul de primăvară din Liga a 4-a, Seria C (zona Crasna). Echipele de aici au avut aproape patru luni la dispoziţie să se întărească, să facă “mişcări de trupe”.

Iar acum a venit momentul să vedem în ce formă se află echipele fruntaşe, cele care se bat pentru primul loc. AS Căpleni are un avantaj de trei puncte faţă de echipa din Ciumeşti. Schimbări importante s-au făcut şi la Victoria Carei, echipă care completează podiumul după turul campionatului. Un prim meci interesant se va juca duminică între Foieni şi Carei.

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare a anunţat programul complet şi oficialii delegaţi. Juniorii iau startul la ora 13:00, iar seniorii de la ora 15:00.

Programul etapei a 14-a:

Duminică, 10 martie

• Pişcolt – AS Căpleni (arbitrează S. Elek, I. Bauer, A. Bauer, observator I. Vigu)

• Tiream – Ciumeşti (S. Kovacs, C. Miron, B. Dragoş, E. Halici)

• Foieni – Carei (M. Omuţ, R. Paşcu, S. Nagy, Z. Pataki)

• F. Căpleni – Andrid (Ş. Bathory, L. Lukacs, C. Matei, T. Kegyes)

• Ghenci – Lucăceni (L. Pop, G. Chiorean, A. Reday, Z. Rozs)

• Sanislău – Cămin (A. Peter, T. Juhasz, M. Ciceu, N. Morar)

• Berveni stă

Tot duminică se joacă Dorolţ – Păuleşti, de la ora 12:00, în Cupa României.

Altfel, amintim că seriile A şi B din Liga a 4-a vor lua startul pe 24 martie. Iar sezonul de primăvară din Liga a 5-a va debuta în primul weekend din luna aprilie.

Programul returului din Seria C:

Etapa 14 (10 martie)

• Tiream – Ciumeşti

• Foieni – V. Carei

• Pişcolt – AS Căpleni

• F. Căpleni – Andrid

• Ghenci – Lucăceni

• Sanislău – Cămin

• Berveni stă

Etapa 15 (17 martie)

• AS Căpleni – F. Căpleni

• Berveni – Tiream

• V. Carei – Sanislău

• Andrid – Foieni

• Ciumeşti – Ghenci

• Cămin – Pişcolt

• AS Lucăceni stă

Etapa 16 (24 martie)

• Ghenci – Cămin

• V. Carei – Ciumeşti

• Tiream – Sanislău

• F. Căpleni – Foieni

• Berveni – Lucăceni

• Pişcolt – Andrid

• AS Căpleni stă

Etapa 17 (31 martie)

• Foieni – Pişcolt

• Tiream – Cămin

• Ciumeşti – F. Căpleni

• AS Căpleni – Ghenci

• Sanislău – Berveni

• Lucăceni – V. Carei

• Andrid stă

Etapa 18 (7 aprilie)

• AS Căpleni – Foieni

• Sanislău – Ghenci

• Andrid – Berveni

• Ciumeşti – Lucăceni

• Pişcolt – Tiream

• Cămin – F. Căpleni

• V. Carei stă

Etapa 19 (14 aprilie)

• Pişcolt – Lucăceni

• F. Căpleni – Sanislău

• Cămin – Andrid

• Ghenci – Tiream

• V. Carei – AS Căpleni

• Berveni – Ciumeşti

• Foieni stă

Etapa 20 (21 aprilie)

• Sanislău – Andrid

• Ciumeşti – Cămin

• Berveni – Pişcolt

• Tiream – Foieni

• Lucăceni – AS Căpleni

• Ghenci – V. Carei

• F. Căpleni stă

Etapa 21 (28 aprilie)

• V. Carei – Pişcolt

• F. Căpleni – Lucăceni

• Cămin – Foieni

• Ciumeşti – Sanislău

• Ghenci – Andrid

• Berveni – AS Căpleni

• Tiream stă

Etapa 22 (5 mai)

• AS Căpleni – Sanislău

• Berveni – Ghenci

• Tiream – Lucăceni

• Pişcolt – F. Căpleni

• V. Carei – Andrid

• Ciumeşti – Foieni

• Cămin – stă

Etapa 23 (12 mai)

• Berveni – V. Carei

• Ghenci – Pişcolt

• Sanislău – Foieni

• Andrid – Lucăceni

• Tiream – F. Căpleni

• AS Căpleni – Cămin

• Ciumeşti – stă

Etapa 24 (19 mai)

• Foieni – Ghenci

• Pişcolt – Ciumeşti

• F. Căpleni – Berveni

• Lucăceni – Cămin

• Andrid – AS Căpleni

• Victoria Carei – Tiream

• Sanislău – stă

Etapa 25 (26 mai)

• Pişcolt – Sanislău

• Tiream – AS Căpleni

• Ciumeşti – Andrid

• F. Căpleni – Victoria Carei

• Lucăceni – Foieni

• Berveni – Cămin

• Ghenci – stă

Etapa a 26-a

(2 iunie 2019)

• AS Căpleni – Ciumeşti

• Cămin – V. Carei

• Ghenci – F. Căpleni

• Foieni – Berveni

• Andrid – Tiream

• Sanislău – Lucăceni

• Pişcolt – stă