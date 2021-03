Primele berze au sosit deja în Andrid, localitatea cu cele mai multe cuiburi din judeţ

De-a lungul anilor era ca o tradiţie, ca pe la mijloc de martie, berzele albe să se întoarrcă din lunga lor călătorie intercontinentală. Iată că în acest an, au întârziat. După cum am aflat de la Papp Tibor, primarul comunei Andrid, abia de câteva zile au sosit primele exemplare de berze.

Se cuvine menţionat faptul că, în primul „val” sosesc masculii, cei care încep să repare cuiburile stricate de vânt în perioada de iarnă, după care vin şi femelele. Adesea este o reală competiţie între masculi pentru a-şi ademeni perechea. Puii din anii anteriori se întorc la locurile în care au crescut, abia la vârsta de patru ani, atunci când ajung la maturitatea sexuală. Primarul Papp ne-a spus că este bine că berzele au întârziat puţin, câteva zile.

În ultimii doi ani, îngheţarea “ochiurilor” de apă, potenţialul rezervor de hrană, după sosirea lor, a obligat câţiva ecologişti să le cumpere mâncare, mai ales aripi de pui, pentru a le salva de la moarte. Se estimează că în acest an, aproximativ 30-32 de cuiburi vor fi ocupate de berzele albe. Vizibil, de la an la an, scade numărul perechilor care vin să cuibărească în comuna Andrid.