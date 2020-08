Primarul, politician sau administrator?

S-a încetăţenit ideea că la alegerea primarului contează omul nu partidul. Dacă lucrurile stau aşa, să vedem câţi din actualii primari din ţară şi-ar putea recâştiga mandatele dacă ar renunţa la partid şi ar candida ca independenţi? Poate unu la sută. În ordine, contează partidul, apoi omul.

Un bun primar trebuie să aibă câteva calităţi, reductibile la un singur cuvânt: gospodar. Un bun primar trebuie să fie un bun gospodar, un bun administrator al problemelor comunităţii.

Cei care s-au prezentat la urne de mai multe ori pot explica ce înseamnă acest lucru. Dar această calitate nu este îndeajuns. Un individ care are calităţi certe de bun gospodar, vizibile în modul în care îşi aranjează curtea, în modul cum conduce o afacere sau cum conduce o instituţie, nu poate ajunge primar dacă nu este este membru al unui partid. Nu este însă suficient să fie membrul unui partid. Trebuie să aibă o funcţie în respectivul partid. Nu orice funcţie. De regulă trebuie să fie liderul organizaţiei de partid.

Este suficient să ne uităm în urmă şi vom vedea că pentru funcţia de primar majoritatea au fost preşedinţii organizaţiei comunale, orăşeneşti sau municipale. În unele cazuri chiar preşedintele organizaţiei judeţene are rezervată candidatura pentru primărie. Pentru că şi preşedintele de consiliu judeţean se alege prin vot, liderul organizaţiei judeţene îşi rezervă acest privilegiu.

Iată o lege politică la fel de adevărată ca legile lui Newton: un foarte bun administrator, un bun gospodar, nu poate ajunge primar dacă nu este şi politician, dar un politician poate ajunge primar fără să fie bun gospodar.

Legea alegerii primarilor poate fi transpusă şi în formule matematice. Astfel potrivit inerţiei, exprimat în primul principiu al mecanicii, orice corp îşi menţine starea de rapaus sau de mişcare rectilinie uniformă atâta timp cât asupra lui nu acţionează alte forţe sau suma forţelor care acţionează asupra lui este nulă. În politică acest principiu se traduce astfel: atâta vreme cât asupra primarului în funcţie nu acţionează forţe politice unite acesta nu poate fi scos din starea lui, fie de repaus, fie de mişcare. Concret, la Satu Mare, când două forţe, PSD şi PNL, în timpul USL, şi-au unit forţele, l-au învins pe candidatul UDMR.

Partidul îi imprimă candidatului o forţă de acceleraţie direct proporţională cu procentele bazei electorale. Astfel, la Satu Mare, UDMR îi imprimă candidatului un impuls egal cu procentul maghiarilor din Satu Mare. Luând în considerare procentele celorlalte partide, rezultă fără putinţă de tăgadă că fiecare candidat are o forţă de acceleraţie sensibil egală cu a partidului său. Cu marja de eroare de plus-minus 3-4%, dacă PSD are N%, atâta va obţine şi candidatul lui. Dacă PNL are N%, atât va obţine şi candidatul său.

Dacă Pro România are N% atât va obţine şi candidatul său. Dacă UDMR are N% atât va obţine şi candidatul său. :i aşa mai departe. Procentul independenţilor se menţine sub marja de eroare. Fără partid nici cel mai grozav gospodar dintr-o localitate nu poate obţine mai mult de 3-4%.

Putem pune în discuţie şi al treilea principiu al mecanicii newtoniene care sună aşa: când un corp acţionează asupra altui corp cu o forţă numită de acţiune, cel de-al doilea corp acţionează asupra primului cu o forţă, numită de reacţiune, de aceeaşi mărime, dar în sens contrar. Tradus în termeni politici, cu cât atacă PNL mai dur PSD-ul, cu atât îi imprimă acestuia o forţă de reacţiune contrară mai mare.

Cu cât va fi mai dur atacat UDMR, cu atât de mult i se va imprima acestuia o forţă de reacţiune, în sens contrar.

În sfârşit, mai recurgem o dată la marele Newton: dacă mai multe forţe acţionează în acelaşi timp asupra unui corp, fiecare va produce propria lui acceleraţie, acceleraţia rezultantă fiind suma vectorială a acceleraţiilor individuale.

În termeni politici principiul suprapunerii forţelor se traduce, la Bucureşti, prin alianţa partidelor de dreapta, PNL, USR-PLUS, PMP, pentru a câştiga în faţa candidatului PSD.

La Satu Mare similitudinile sunt de ordinul evidenţei, partidele româneşti reprezintă acceleraţiile individuale, iar UDMR este corpul asupra căruia s-au făcut diferite propuneri de alianţe în urma cărora să rezulte suma vectorială capabilă să dezvolte o forţă cel puţin egală cu a lui. În ciuda faptului că se spune că la locale contează şi se alege omul, în realitate toate alegerile se înscriu în marele joc politic dintre forţele politice.

Omul contează, dar „omul” este desemnat de partid, poporului cerându-i-se să aleagă ce i-a oferit partidul. Alegerile devin „democratice” abia după filtrele partidelor, după cenzura partidelor.