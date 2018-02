Primarul Mihai Chirica, exclus din PSD

Primarul Iașului, Mihai Chirica a fost exclus din PSD. Alături de el a fost exclus și viceprimarul Gabriel Harabagiu, dar şi Sorin Iacoban. Excluderea celor tre a fost votată vineri, cu 18 voturi din 21 posibile, în Biroul Permanent Judeţean al PSD Iaşi.

Preşedintele PSD Iaşi, Maricel Popa, a declarat că, potrivit statutului, decizia este definitivă. „Domnii sancţionaţi cu excluderea au posibilitatea de a se reînscrie peste un an în PSD. Inclusiv domnul Chirica,” a spus Maricel Popa.

Mihai Chirica a părăsit, vineri, şedinţa Biroului Judeţean al PSD Iaşi, în care se discuta excluderea sa din partid, declarând că susţinătorii săi au fost ”invitaţi” să părăsească sala. „Ni s-a reproşat că am emis comunicate referitoare la susţinerea Guvernelor Grindeanu şi Tudose. Am explicat susţinerea pe care am avut-o faţă de acele guverne,”, a declarat Mihai Chirica. Primarul Iașului susâine spunea că statutar nu poate fi exclus, deoarece decizia Biroului Judeţean trebuie trimisă la organizaţia municipală.

Mai mulţi lideri PSD Iaşi i-ar reproşa lui Chirica faptul că filiala municipală, controlată de primarul Iaşului, şi-a anunţat susţinerea pentru fostul premier Mihai Tudose, în condiţiile în care organizaţia judeţeană s-a poziţionat de partea liderului partidului, Liviu Dragnea.