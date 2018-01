Primarul îi cere lui Marius Botan să se mai gândească

Începe Unirea Tășnad pregătirile cu un alt antrenor?

Unirea Tășnad se află în ultima săptămână de vacanță, urmând ca din 15 ianuarie să înceapă pregătirile pentru sezonul de primăvară al eșalonului al treilea. Dar antrenamentele ar putea să înceapă fără antrenorul Marius Botan. Acesta ne-a declarat că se desparte de club, însă primarul Tășnadului, Grieb Csaba, ne transmite că se vor mai purta discuții zilele următoare.

“Marți am încercat să vorbesc cu primarul, însă nu am reuşit să dau de el. Iniţial trebuia să purtăm discuţii ieri, pe 8 ianuarie. Dar nu am fost contactat, aşa că am vorbit cu Bogdănel Moise (n.r. antrenor secund), i-am transmis prin el că nu mai putem să colaborăm. Jucătorilor le strâng pumnii pe mai departe, am avut o colaborare foarte bună cu ei. Dar s-a stricat toată povestea frumoasă din cauza mai multor factori”, ne-a declarat Marius Botan.

Antrenorul care a promovat Unirea în Liga 3 ne-a explicat și care sunt motivele pentru care nu mai rămâne la Unirea. “Anul trecut, după o ședință, am rămas să vorbesc cu domnul primar. I-am spus că aș avea și eu niște cerințe care dacă vor fi îndeplinite voi continua la Tășnad. Alături de Lorant Zsido am avut o colaborare foarte bună, am făcut niște performanțe foarte frumoase. I-am cerut o mărire de salariu domnului primar, pentru că nu avem deocamdată președinte. I-am spus că până pe 8 ianuarie să se gândească. Pe lângă mărirea de salariu au fost și alte lucruri pe care i le-am cerut legate de lot, de cantonament, meciuri amicale, locul unde ne vom antrena, să nu folosim terenul nostru pentru că-l distrugem. Când am ajuns la echipă nu am negociat. Am zis că vin pentru cât îmi oferă. Am câștigat campionatul, barajul, a venit Liga 3. Neavând experiență, licența necesară, n-am cerut niște sume exorbitante sau să stau la masa negocierilor. Am cerut să fie lotul și cât îmi oferă, atât accept. Între timp consider că am făcut câteva lucruri frumoase la Tășnad și din această cauză am considerat că sunt îndreptățit ca de data aceasta să mă pun pe mine pe primul plan. Mai ales că între timp m-am angajat din nou în învățământ și am o catedră la Carei, de profesor de educație fizică și sport. Mai am și două grupe de copii la Kinder Carei. Cea mai multă muncă, cea mai mare energie, cele mai multe sacrificii le-am făcut pentru Tășnad. Nu mi s-a părut normal ca de acolo să primesc cel mai mic salariu. Așa am considerat că am nevoie de o motivație în plus ca să continui”, este de părere Marius Botan.

Miercuri, la o zi după discuția cu Botan, am vorbit și cu primarul orașului Tășnad.

“Marius Botan a impus de la sine o dată, a impus și o mărire de salariu foarte mare. În acea dată am vorbit și i-am spus că doar peste 2-3 zile pot să-i dau un răspuns. Marți am fost în mai multe ședințe din care nu am putut să ies să-i ofer un răspuns. Situația nu este atât de gravă pe cât o descrie el. Este mult mai bună față de acum o lună și jumătate. Avem un lot închegat și e adevărat că mai trebuie să aducem câțiva jucători. Am vorbit cu el marți seara. Nu este vorba de o demisie. A spus doar că în aceste condiții, fără să primească un răspuns, el nu ar mai dori să continue. Am rămas că mai discutăm în următoarele două zile. Consider că până joi ar fi bine să se gândească. Dar vă spun sincer, la cât cere el, nu putem să ne întindem acum”, ne-a spus Grieb Csaba, care nu înțelege de ce este atâta grabă. “Pentru că a mers bine echipa am auzit că are mai multe oferte din Ungaria de la Mateszalka și din Liga IV Elite. Probabil din acest motiv este așa de urgent pentru el să primească acum un răspuns”, mai declară primarul Tășnadului.

După ce am scris în ediția online că Daniel Pașca, actualul director sportiv al Olimpiei, ar putea fi noul președinte al Unirii Tășnad, primarul orașului menționează că a avut o întâlnire cu el pe 8 ianuarie, dar nu s-au purtat discuții pentru ocuparea funcției de președinte. “Legat de Daniel Pașca, nu este vorba despre funcția de președinte. Auzind că vine la Tășnad l-am chemat să mă consult cu el. Nu a fost prima dată. Are foarte multă experiență, iar noi avem nevoie de niște recomandări pentru echipă. Asta nu înseamnă că la un moment dat, peste unul sau câțiva ani, dacă vom avea nevoie, nu îi vom face o propunere. Dar cu siguranță nu pentru funcția de președinte”, precizează Grieb Csaba.