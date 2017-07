Primarul Gabor Kereskenyi şi-a prezentat realizările după primul an de mandat

Deşi nu a promis în campania electorală, cea mai mare realizare este obţinerea finanţării pentru cel de-al treilea pod peste Someş

Joi, 13 iulie 2017, în sala de şedinţe a Consiliul local, primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi, a prezentat în cadrul unei conferinţe de presă raportul de activitate la un an de mandat, oferind alături de cei doi viceprimari ai oraşului – Doina Feher şi Adrian Albu – şi de administratorul public Masculic Csaba detalii despre ceea ce s-a făcut în Satu Mare din 23 iunie 2016 până în prezent şi ceea ce autorităţile locale şi-au propus să facă în viitor.

Au fost prezentate proiectele în curs şi cele finalizate, proiecte care contribuie la dezvoltarea municipiului reşedinţă de judeţ din toate punctele de vedere, adică economic, social, cultural.

Potrivit primarului Gabor Kereskenyi, în iunie 2016, în momentul în care şi-a început mandatul de edil al Sătmarului, oraşul nu avea un contract de întreţinere şi reparaţii străzi, era fără niciun proiect pregătit pentru depunere pentru finanţare, adică în imposibilitatea de a executa lucrări de investiţii ori reparaţii, fără proiecte tehnice şi avea grave probleme în funcţionarea administraţiei şi a instituţiilor subordonate. Primarul Kereskenyi a pezentat apoi situaţia din iunie 2017< „Am ajuns acum să reabilităm şi să asfaltăm străzi şi trotuare în valoare de 25 milioane lei şi avem o serie de proiecte, respectiv am elaborat documentele necesare pentru accesarea de fonduri europene. Putem spune că am repus sistemul administrativ în funcţionare, reuşind să recuperăm o parte din anii trecuţi”.

Bulevardul Lucian Blaga şi Cloşca vor intra în reparaţii

Pe scurt au fost trecute în revistă lucrările finalizate şi cele în curs de finalizare în materie de reabilitări drumuri. Primăria Satu Mare a început reabilitarea cu arterele majore din oraş, străzi care de decenii n-au mai fost reparate. Conform raportului, în prezent se lucrează pe Bulervardul Independenţei, străzile Jubileului, Gorunului – Noroieni, Depozitelor, Proiectantului, Nicolae Golescu şi zona Oituz din Micro 15. „În primăvara lui 2016 în municipiu s-au plombat 219 mp de drumuri. În primăvara acestui an am reuşit să plombăm o suprafaţă de 19.783 mp. Urmează să reabilităm Bulevardul Lucian Blaga, Cloşca şi străzile 1 Iunie, Lunca Sighet, Mărăşti, Busuiocului, Nicolae Iorga, Merilor, Ferestrău, Depozitelor tronson 1, Ceferiştilor, Bixadului, Livada, Locomotivei, Maşiniştilor, Alexandru Vlahuţă şi Ion Ghica. Prin reabilitare ne referim la carosabil şi la fundaţie”, menţionează primarul Gabor Kereskenyi. S-a semnat de asemenea contractul de proiectare, care e aproape finalizat, şi execuţie al pistei de biciclişti de pe Bariţiu.

În anul ce a trecut de la alegerile locale din 2016, autorităţile locale spun că au reuşit inclusiv să aducă îmbunătăţiri în ceea ce priveşte sincronizarea lucrărilor cu „spărgătorii” de drumuri, cum îi numeşte viceprimarul Adrian Albu pe operatorii ce furnizează utilităţi precum gaz, energie electrică ori telefonie. Şi tot în acest an, autorităţile locale au refuzat să preia lucrări de slabă calitate. Exemplu în acest sens este pachetul de străzi din zona Deltei, Axente Sever, şi Podul Decebal.

