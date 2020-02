Primarul din Săcăşeni pare că a uitat de satul Chegea

Pe adresa redacției au ajuns în ultima perioadă mai multe reclamații legate de primarul din comuna Săcășeni. Nemulțumirile vin din partea unor locuitori din Chegea, sat care aparține de comuna mai sus menționată.

Unul dintre chejeni ne-a spus că după ce l-au votat pe primar, acesta a uitat practic de satul pe care-l are în ogradă. Strada principală este sub orice critică, gropile sunt tot mai multe și de departe să ia cineva măsuri. Au fost câțiva localnici care nu au mai suportat situația. Drept urmare au luat lopețile în mână și au pus pietriș în craterele de pe drumul care leagă Săcășeni de satul Chegea. O altă reclamație vine din capătul satului Chegea.

„Sunt plopi în sat de peste 60 de ani care constituie un pericol pentru cei care locuiesc în vecinătatea lor. De doi ani am făcut o adresă către primărie să-itaie. Dar nu s-a făcut nimic. Am vorbit de mai multe ori cu viceprimarul, dar am rămas cu promisiuni. Se așteaptă o tragedie? Să cadă plopii peste case?”, ne transmite un sătean.

Ar trebui ca “gospodarul” comunei Săcășeni să nu uite că și în Chegea sunt oameni care trebuie să fie ascultați. Acum că vin alegerile locale poate-și va apleca privirea și spre puținii locuitori pe care-i mai găzduiește sătucul Chegea. Măcar acum.