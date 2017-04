Primarul din Baia Mare şi-a anunţat candidatura pentru Primăria Satu Mare

Prezent vineri, 21 aprilie, la hramul Mănăstirii Măriuş, primarul suspendat al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a lăsat să se înţeleagă că într-un viitor apropiat nu exclude posibilitatea de a candida şi în judeţul Satu Mare, mai precis pentru a conduce administraţia locală a municipiului reşedinţă de judeţ. Cătălin Cherecheş a spus că poteţialul municipiului Satu Mare este unul mai mare decât al municipiului Baia Mare, iar el nu duce lipsă de idei pentru a contribui la dezvoltarea Sătmarului.

„La un moment dat, acum câteva luni, într-o vizită pe care am făcut-o în Satu Mare, am făcut o plimbare mai lungă, de o oră pe străzile din municipiu şi am văzut un oraş care are potenţial mult mai mare decât municipiul Baia Mare şi unde chiar aş fi tentat să candidez în 2020“, a spus Cherecheş.