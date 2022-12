Primarul din Ardud (PNL) şi consilierul sătmărean Iliescu (USR), declaraţi incompatibili de ANI

Cu mai puţin de doi ani înainte de alegerile locale din anul 2024, Agenţia Naţională de Integritate – ANI continuă să publice liste cu aleşi locali aflaţi în situaţie de incompatibilitate. În cea mai recentă listă, trimisă ieri pe adresa redacţiei noastre, apar şi doi aleşi locali din judeţul nostru.

Este vorba despre Ovidiu Marius Duma, primarul oraşului Ardud, căruia i se reţine faptul că în perioada exercitării mandatelor de primar 2016-2020 şi 2020-prezent, a emis o dispoziţie prin care a numit-o pe fiica sa în funcţia de asistent manager în cadrul unui proiect derulat de către Primăria Ardud, din exercitarea acestei funcţii fiica încasând de la primărie, în intervalul aprilie 2020-ianuarie 2021, suma totală de 13.750 lei; a semnat un contract de furnizare produse încheiat de Primăria Ardud cu asociaţia în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de membru cooperator fondator.

Contractul respectiv a produs pentru respectiva asociaţie, în intervalul octombrie 2021 – martie 2022 , un folos material în valoare totală de 21.955,5 lei. Din profitul asociaţiei, persoana evaluată beneficiază atât de recompensa prevăzută de art. 7, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cât şi de dividende conform art. 31, lit. d) din acelaşi act normativ.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 76, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. (f), alin. (4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019.

Iliescu Pintea Aurelian – afacere cu ADP

Cel de al doilea sătmărean menţionat pe lista incompatibililor este Iliescu Pintea Aurelian, consilier local USR Satu Mare din anul 2021. Acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier local, întrucât societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de asociat, a încheiat contracte de prestări servicii cu o societate comercială înfiinţată de către Consiliul Local, respectiv cu Administraţia Domeniului Public Satu Mare (serviciu public înfiinţat de către Consiliul Local).

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.

ANI subliniază că „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (…)”.

„Persoana (…) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică(…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Consilierul local a şi răspuns acestei acuzaţii, anunţând că îşi va da demisia.

„Firma unde sunt asociat are într-adevăr un contract de mentenanţă la aplicaţia de salarizare a ADP, un contract de 10 euro pe lună, un contract care a început în 2012, înainte ca USR-ul să existe. De aceşti bani noi îi ajutăm pe cei de la ADP cu diverse setări şi mentenanţa bazei de date. Cred că este important să subliniez faptul că nici o firmă de IT nu lucrează cu 10 euro pe oră în zilele noastre. De aici, cred că orice persoană de bună credinţă poate trage propriile concluzii.

Niciodată nu am câştigat bani pentru care nu am muncit, şi sub nici o formă nu m-am folosit de calitatea mea de consilier local pentru a obţine beneficii sau foloase necuvenite.

Vă rog să verificaţi screenshoturile ataşate.

Consider că este nedrept faptul că ANI a ales să facă un comunicat de presă unde să mă includă şi pe mine luând în calcul faptul că eu am depus o întâmpinare şi documentele pe care le vedeţi, întâmpinare la care nu am primit un răspuns nici până în ziua de astăzi. Nici măcar nu am fost notificat că aş fi incompatibil.

Deoarece văd că unele articole din presa locală au prezentat situaţia ca fiind o pată asupra USR-ului, consider că demisia mea din consiliul local este un gest pe care mă văd nevoit să îl fac.

În încheiere vreau să spun doar atât, nici eu şi nici altcineva din USR nu a avut beneficii în urma poziţiei pe care am ocupat-o.”